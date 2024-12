Putin podľa analytikov rozširuje program militarizácie mládeže pre dlhodobú vojnu na Ukrajine

Rok obrancu vlasti

Rozširujú sieť táborov

22.12.2024 (SITA.sk) - Kremeľ rozširuje svoj program na podporu vojenskej služby medzi mládežou, a to aj na okupovaných ukrajinských územiach.Deje sa tak v rámci prípravy na dlhodobé operácie na Ukrajine a potenciálne budúce ozbrojené konflikty so západnými krajinami. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).Inštitút poznamenáva, že šéf Kremľa Vladimir Putin zintenzívňuje úsilie o rozšírenie vojensko-vlasteneckých vzdelávacích programov pre mládež v Rusku a na okupovaných ukrajinských územiach pred ruským „Rokom obrancu vlasti“ v roku 2025.Putin poveril vládu vytvorením a rozšírením siete „vojensko-športových táborov“ na podporu vojenskej služby medzi mládežou, rozšírením programu „Cesta víťazstva“ či vytvorením online platformy na organizovanie takzvaných vojensko-vlasteneckých vzdelávacích programov pre ruskú mládež.„Kremeľský program 'Cesta víťazstva' je zameraný na 'podporu vlasteneckého cítenia u moderných detí a mládeže' a ponúka ruským deťom a mládeži bezplatné exkurzie do ruských kultúrnych a historických miest 'vojenskej slávy',“ tvrdí ISW.Analytici tiež poznamenávajú, že Kremeľ už predtým používal vojenské športové tábory Avangard na militarizáciu ukrajinskej mládeže a vštepovanie ruských kultúrnych a historických príbehov.ISW dodáva, že Rusko podľa všetkého rozširuje sieť týchto a podobných táborov po celej krajine ako súčasť svojej dlhodobej stratégie na posilnenie svojich ozbrojených síl.