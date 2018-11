Slovenskí vojaci sa za 25 rokov zúčastnili na 37 misiách vo svete

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. novembra (TASR) - Slovensko si tohto roku v Belgicku, na pôde Severoatlantickej aliancie viacerými akciami pripomenulo štvrťstoročie od vzniku Ozbrojených síl SR. Bola to tiež príležitosť pripomenúť si štvrťstoročie od vyslania prvých slovenských profesionálnych vojakov na mierovú misiu Organizácie Spojených národov UNPROFOR, ktorá predznamenala ďalšie misie v zahraničí. Slovensko v nich nesklamalo, uviedol pre TASR vojenský predstaviteľ SR pri NATO a EÚ generálmajor Ondřej Novosad.Vo štvrtok pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl SR odovzdal Novosad na pôde Slovenského zastúpenia pri NATO v Bruseli medailu ministra obrany SR belgickému generálovi vo výslužbe Williamovi Hansetovi, ktorý bol v 90. rokoch 20. storočia veliteľom síl misie OSN UNTAES na území východného Slavónska (Chorvátsko), kde velil aj slovenskému ženijnému práporu. Slovenskí ženisti boli do misie UNTAES pozvaní po úspešnom pôsobení v misii UNPROFOR.Slovenský vojenský diplomat pri tejto príležitosti spresnil, že po prvých misiách - UNPROFOR a UNTAES - sa slovenskí vojaci a dôstojníci úspešne zhostili aj ďalších výziev v podobe účasti na medzinárodných operáciách.Podľa jeho slov úspech prvých misií, lebo Slováci sa presadili v operáciách OSN, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie či Organizácie pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (OBSE).zhodnotil situáciu generál.Dodal, že taká malá krajina ako Slovensko dokázala, že veľmi sebavedome buduje svoje demokratické štruktúry - vrátane ozbrojených síl, ktoré sú dnes úplne profesionálne.Slovenskí vojaci, ktorí sa v týchto misiách zúčastnili a v súčasnosti zúčastňujú, môžu byť podľa jeho slov označení za", pretože to je hlavnou devízou ich pôsobenia: pomáhať.skonštatoval.Generálmajor Novosad však pri výpočte týchto úspechov nezabudol ani na obete, ktoré si vojenské misie v zahraničí vyžiadali. Pripomenul, že doteraz v rámci zahraničných operácií zomrelo 58 príslušníkov Ozbrojených síl SR.