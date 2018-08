Slovenskí volejbalisti prehrali v Estónsku aj do tretice

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Estónsko - SLOVENSKO 3:0 (19, 14, 24)



Zápas trval 71 minút.



Estónsko: Kollo 7, Teppan 16, Raadik 7, Treial 11, Keel 3, Tammemaa 3, liberá Maar a Rikberg (Aganits 5, Venno 4, Kaibald 1). Tréner: G. Cretu.



SR: Krajčovič 4, Lux 13, Zaťko 1, Ludha 5, Gavenda 13, Kriško 5, liberá Vitko a Kubš (Firkaľ 1, Jančura 0). Tréner: A. Kravárik.

Ďalší program reprezentácie pred začiatkom kvalifikácie:



utorok 7. 8.: zraz v Nitre



piatok 10. 8.: prípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)



sobota 11. 8.: prípravný zápas Slovensko - Rakúsko (Nitra, 18.00)



Program SR v C-skupine kvalifikácie:



streda 15. 8.: Slovensko - Island (Nitra, 18.00)



nedeľa 19. 8.: Čierna Hora - Slovensko (Bar, 20.15)



streda 22. 8.: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)



nedeľa 26. 8.: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)



sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko - Čierna Hora



streda 9. 1. 2019: Island - Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rakvere 4. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v Rakvere aj tretí medzištátny prípravný zápas, keď v sobotu doobeda podľahli domácemu Estónsku 0:3. Zverenci Andreja Kravárika v rámci prípravy na zápasy kvalifikácie o postup na ME 2019 prehrali predtým s Estóncami vo štvrtok 0:3 a v piatok 2:3.Domáci volejbalisti vstúpili do zápasu lepšie a od začiatku si vypracovali viacbodový náskok. Viedli 11:8 a neskôr 16:12. Slováci nenašli odpoveď a prvý set prehrali hladko 19:25. V druhom sete viedli Estónci 8:4, ale zverenci trénera Kravárika vyrovnali na 8:8 a v ďalších výmenách sa pokračovalo bod po bode. Slováci sa však pri súperovi neudržali a domáci sériou bodov odskočili na 15:10. V ďalšom priebehu Estónci jasne dominovali, tlačili kvalitným servisom a vybudovali si desaťbodový náskok 21:11. Druhý set vyhrali domáci 25:14 a viedli 2:0. V treťom sete otočili Slováci z 10:13 na 14:13 a pred koncovkou vyhrávali 19:16. Domáci sa priblížili na rozdiel jedného bodu (18:19) a napokon otočili na 21:20. Ako prví sa však k setbalu dostali Slováci, ale za stavu 24:23 ho nevyužili a domáci po zisku troch bodov za sebou vyhrali posledný set 26:24 a celý duel 3:0.Najviac bodov spomedzi Slovákov v sobotu získali univerzál Filip Gavenda a smečiar Marcel Lux (po 13 bodov). Slováci nastúpili bez tria skúsených hráčov, kapitána Emanuel Kohúta, smečiara Mateja Patáka a univerzála Petra Michaloviča. Pre Slovákov aj Estóncov ide o súčasť prípravy na augustový vstup do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019. Slovenskí volejbalisti v príprave na kvalifikáciu ME ešte odohrajú sobotňajší duel v Rakvere a tiež dva zápasy proti Rakúšanom (10. a 11. 8. v Nitre). Minulý týždeň Slováci v Poprade hostili účastníkov tohtoročných septembrových MS Kamerunčanov - zvíťazili 3:1 a prehrali 1:3.Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasťou ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Slováci ako favoriti C-skupiny vstúpia do boja o ME v stredu 15. 8. v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h). O štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva duely proti Moldavsku - 22. 8. v Nitre (18.00 h) a 26. 8. v Kišiňove (16.00 h SELČ). V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a derniéra na Islande (9. 1.). Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).