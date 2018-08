Slovenským plavcom sa nedarilo ani v sobotu, do finále iba štafeta

Richard Nagy, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Daabousová s Miškechovou vo voľnom duu na 15. mieste

Glasgow 4. augusta (TASR) - Ani v sobotu sa slovenským plavcom nepodarilo v individuálnych súťažiach na ME v Glasgowe postúpiť z rozplavieb do finále. Najlepší výsledok dosiahol na 200 m motýlik Richard Nagy, ktorý vyhral svoju rozplavbu, ale časom 2:00,22 min. skončil až na celkovom 23. mieste spomedzi 37 štartujúcich.Nagy si vylepšil osobné maximum v tejto disciplíne. Podľa facebookového profilu Slovenskej plaveckej federácie nastúpil napriek silnej bolesti ramena.Na 50 m znak obsadila Karolína Hájková 33. miesto. Štartovala v piatej rozplavbe, v ktorej skončila desiata časom 29,61 s. Na prsiarskej stovke sa nedarilo Andree Podmaníkovej, vo svojej rozplavbe obsadila desiate miesto a časom 1:12,18 min. uzatvárala celkové poradie medzi 48 klasifikovanými pretekárkami. Na 100 m voľný spôsobom sa predstavil Adam Halas, ktorý zaplával čas 52,09 s a obsadil celkovú 74. priečku. Vo svojej rozplavbe bol ôsmy.Slováci sa predpoludním predstavili ešte v štafete na 4x200 m voľný spôsob - mix. Kvarteto Adam Halas, Richard Nagy, Nikoleta Trníková a Laura Benková obsadilo v prvej rozplavbe piate miesto, keď časom 8:04,58 min. utvorilo nový národný rekord v tejto disciplíne. Spomedzi 9 štartujúcich tímov postúpilo do osemčlenného finále, najlepší čas dosiahli Rusi (7:33,16). Finále je na programe o 19.28 SELČ.Slovenské akvabely Nada Daabousová a Diana Miškechová nepostúpili do finále voľných zostáv párov na ME v plaveckých športoch v Glasgowe. V kvalifikácii obsadili zverenky trénera Gábora Szaudera 15. miesto… Za zostavu na hudbu z Cirque du Soleil Almaluna si od rozhodkýň vyslúžili známku 77,9333 bodu.povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.Do finále postúpili z prvého miesta favorizované Rusky Svetlana Kolesničenková a Varvara Subbotinová, ktoré dostali 96,0333 bodu. Druhé skončil Ukrajinky Anastasia Savčuková s Elizabetou Jachnovovou a tretie Talianky Linda Cerrutiová s Costanzou Ferrovou, ktoré v máji triumfovali na podujatí Svetovej série v Šamoríne.