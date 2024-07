Slovenskí výrobcovia modernizujú a idú s dobou

12.7.2024 (SITA.sk) -Podľa nedávneho prieskumu pochádzajú tri z piatich potravín na pultoch obchodných reťazcov zo zahraničia. Domáca produkcia má len o málo viac než 40%-ný podiel na vystavených produktoch. O reálnej podpore pre slovenských dodávateľoch to síce priamo nehovorí nič, no tento nelichotivý podiel naznačuje, že slovenské potravinárstvo žiaľ zaostáva.Vlani sme zo zahraničia doviezli potraviny v hodnote o dve miliardy EUR viac než sme zo Slovenska exportovali. Odhaduje sa, že len na dobehnutie zahraničných potravinárov chýba domácej výrobe minimálne jedna miliarda EUR v podobe potrebných investícii. Bez podpory slovenských dodávateľov sa dostupnosť domácich potravín nezlepší. Aj z tohto dôvodu je podpora slovenských potravinárov kľúčová.Uvedomuje si to aj spoločnosť Lidl, ktorá každým rokom zintenzívňuje podporu domácich dodávateľov. Za slovenské výrobky minulý rok zaplatil diskont ich výrobcom cez 600 miliónov EUR v nákupných cenách. Ide o medziročný nárast vyše 70 miliónov. Nákupné ceny sa uvádzajú bez DPH a marže predajcu, ide teda o čistú sumu, ktorú dodávatelia dostanú na svoje účty"Spoluprácu so slovenskými dodávateľmi myslíme naozaj vážne. Lidl je stabilný a zodpovedný partner, popri ktorom sa rozvíjajú a rastú aj domáci potravinári. Aby sme vzájomnú spoluprácu prehĺbili, rozhodla som sa navštevovať našich partnerov osobne. S návštevami som začala pred niekoľkými týždňami a musím povedať, že doterajšie stretnutia boli konštruktívne a veľmi obohacujúce," hovorí Justyna Siekanko, konateľka Lidl Slovenská republika pre rezort nákupu.Diskont vstúpil na slovenský trh v roku 2004 a stabilným partnerom slovenských dodávateľov je teda už dve desaťročia. Aktuálne je partnerom takmer 300 slovenských potravinárov. Vďaka férovej spolupráci s reťazcom môžu domáci dodávatelia inovovať, skvalitňovať svoju výrobu a používať najmodernejšie technológie. Z dobrej vzájomnej spolupráce však profitujú nielen tieto dve strany, ale predovšetkým zákazníci.Dlhodobú spoluprácu oceňujú mnohé slovenské firmy, ktoré vďaka nej mohli investovať do svojej produkcie. "Vďaka veľkému dopytu, aj s prispením Lidl, sme nedávno uviedli a sprevádzkovali jednu z najmodernejších výrobných hál na výrobu syra typu Niva, za ktorú sme získali ocenenie Investícia roka," povedal Ján Husák, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Tatranské mliekarne.Spoluprácu so silným partnerom vítajú aj pekári. "Najmä vďaka stabilnému partnerovi, akým Lidl pre nás je, vieme realizovať projekty, zamerané na inováciu pekárenskej výroby, strojového parku a spoločne realizovať vývoj, na ktorom aktívne pracujeme," povedala Andrea Želiezková, marketingová riaditeľka pekárenskej spoločnosti Dobrota.Neoddeliteľnou súčasťou sortimentu sú aj čerstvé ovocie a zelenina, ktoré v posledných rokoch nachádzame na pultoch predajní čoraz viac. "Aj na impulz Lidla sme investovali do novej prevádzky baliarne koreňovej zeleniny. Hlavne vďaka tejto investícii a spolupráci s lokálnymi zákazníkmi sa nám podarilo rozšíriť produkciu mrkvy, petržlenu a zeleru na Slovensku, pričom postupne smerujeme k úplnej sebestačnosti," skonštatoval Juraj Mačaj, predseda predstavenstva Zeleninárska.Mnohí slovenskí dodávatelia vyrástli spolu s Lidlom. Mnohé spolupráce, ktoré sa začínali skromne, dnes presahujú hranice Slovenska. Lidl aktuálne sprostredkúva 2% z celkového exportu agropotravinárskych výrobkov za rok. Od roku 2016 dodali potravinári zo Slovenska na pulty zahraničných Lidlov tovar za viac než pol miliardy EUR. Len v predošlom roku využili túto možnosť desiatky slovenských výrobcov a hodnota exportu domácich produktov presiahla 93 miliónov eur."Do zahraničia vyvážame vyše 40 percent produkcie našich syrov, či už typu camembert alebo Niva. Na trhu s mliečnymi výrobkami panuje tvrdá konkurencia a jedinou možnosťou, ako sa presadiť, je skutočne ich vysoká kvalita. S Lidl spolupracujeme už od jeho vstupu na slovenský trh. Náš pôvodný objem spolupráce sme v priebehu rokov niekoľkokrát znásobili aj vďaka exportným aktivitám tohto reťazca," doplnil Ján Husák.Lidl neustále oslovuje slovenských dodávateľov. Okrem pravidelne organizovaných podujatí aj so záštitou Ministerstva pôdohospodárstva – Lidl akadémia a Lidl dodávateľský deň, komunikuje reťazec aj výzvu určenú domácim potravinárom. Formulár je dostupný na webe: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143 Informačný servis