Slovensko bude aj naďalej cvičiť ukrajinských vojakov a opravovať vojenskú techniku. Potvrdil Pellegrini na samite NATO

Podpora na viacerých úrovniach

Kľúčové dodávanie munície na Ukrajinu

12.7.2024 (SITA.sk) - Slovensko bude aj naďalej cvičiť ukrajinských vojakov, opravovať techniku a koordinovať pomoc cez logistické stredisko na území SR. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý vystúpil s prejavom na rokovaní rady NATO k Ukrajine.Pellegrini súčasne potvrdil, že Slovensko bude naďalej poskytovať podiel finančnej a praktickej pomoci v rámci podpory z NATO tak, ako doteraz. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR "Podpora NATO pre Ukrajinu narastá, avšak zároveň rastie aj úloha, pred ktorou stojíme. Vzhľadom na rozsah škôd na ukrajinskom území a zimou, ktorá nás čaká, je potrebná ďalšia pomoc, či už je to humanitárna, rekonštrukčná alebo ide o zaistenie energetickej bezpečnosti. Som preto rád, že spoločný plán, ktorý bol odsúhlasený v Bratislave a Kyjeve ešte v apríli predpokladá realizáciu dôležitých projektov v týchto oblastiach,“ konštatoval Pellegrini.Dodal, že v krátkodobom horizonte sa vie vytvoriť súbor opatrení zahŕňajúci nevyhnutnú podporu pre nesmrtiacu vojenskú techniku a humanitárnu pomoc, vrátane odmínovacieho vybavenia a detekčných systémov, ktoré by na Ukrajinu mali doraziť už čoskoro. Pellegrini ďalej ubezpečil, že slovenský vojenský priemysel bude naďalej poskytovať podporu na komerčnej úrovni.„Naša spolupráca s Českou republikou je v ich iniciatíve o dodávkach munície na Ukrajinu kľúčová. Všetci zdieľame ten istý cieľ, ukončiť túto vojnu, ktorá spôsobuje obrovské utrpenie, a to čo najskôr," vyhlásil prezident a zdôraznil, že Slovensko podporuje mier, ktorý bude spravodlivý a bude v súlade s územnou celistvosťou Ukrajiny.„Snahy Ruska o anexiu ukrajinského územia, vrátane Krymu, sú úplne neprijateľné," uzavrel Pellegrini.