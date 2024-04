Slovenskí zákazníci rozhodli: Kaufland je spomedzi reťazcov s potravinami ich najobľúbenejšia značka

17.4.2024 (SITA.sk) -Aj slovenskí zákazníci majú svoje "love brand". Obľúbené značky, u ktorých radi nakupujú či využívajú ich služby a ktoré vyhľadávajú preto, lebo s nimi majú pozitívne skúsenosti. Do tejto elitnej spoločnosti opäť patrí aj Kaufland. Potvrdil to prestížny rebríček najobľúbenejších značiek, ktorý na základe štúdie analyzujúcej zákaznícke skúsenosti Slovákov pravidelne zostavuje spoločnosť KPMG. Obchodný reťazec v ňom boduje medzi top spoločnosťami, ktoré tunajší spotrebitelia vnímajú ako najobľúbenejšie.Analýzu zákazníckej skúsenosti (customer experience) spoločnosť KPMG realizuje v 21 krajinách celého sveta a na Slovensku prebieha už siedmy rok. O výsledkoch rozhodovalo vyše 2 500 respondentov, ktorí poskytli do ankety viac ako 25-tisíc odpovedí. U 146 spoločností, ktoré pôsobia na našom trhu, hodnotili piliere ako Empatia, Očakávania, Personalizácia, Riešenie problémov alebo Čas a úsilie. Zákaznícka skúsenosť, na ktorú sa štúdia KMPG Global Customer Experience Excellence 2023 zamerala, tak zahŕňa všetky dôležité informácie, ktoré o značke hovoria jej zákazníci, a neposudzuje to, čo o sebe tvrdia samotné spoločnosti.hovorí Lygia Fullbrook, Associate Partner KPMG na Slovensku zodpovedná za Poradenské služby." pokračuje Lygia Fullbrook a dodáva, že zásadnú úlohu pri formovaní zákazníkov a ich skúseností so značkami zohráva makroekonomická situácia. Až 90 % respondentov uviedlo, že stúpajúce životné náklady ovplyvňujú ich nákupné správanie, rozhodovanie aj vnímanie hodnoty značiek.Kaufland sa v rebríčku KPMG TOP 50 Zákaznícky najobľúbenejších značiek pre rok 2023 dostal do prvej tridsiatky a zároveň s veľkým náskokom oproti konkurencii získal suverénne víťazstvo v kategórii Potravinové reťazce. Respondenti v ankete ocenili nielen jeho široký sortiment, ale tiež snahu prispôsobiť svoje služby tak, aby spĺňali unikátne potreby a preferencie zákazníkov. V prieskume to dokazuje aj najvyššia priečka reťazca v kategórii Personalizácia, kde spotrebitelia najmä z radov cieľovej skupiny seniorov napríklad uviedli, že pravidelne využívajú štvrtkové špeciálne cenové ponuky predajcu. V najnovšom prieskume zákazníckej skúsenosti sa u firiem hodnotilo aj to, do akej miery sa zaviazali k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie či ľudí. Kaufland sa spomedzi všetkých hodnotených značiek umiestnil v prvej desiatke tohto rebríčka, čo dokazuje, že jeho "zelené" aktivity si spotrebitelia všímajú a aj oceňujú.vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s.Kaufland získal prvenstvo v kategórii Potravinové reťazce aj v rokoch 2021 a 2022, takže svoju pozíciu v rebríčku KPMG TOP 50 Zákaznícky najobľúbenejších značiek obhájil už tretíkrát.Informačný servis