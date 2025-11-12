Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. novembra 2025

Slovensko a Česko spoja sily, vláda schválila novú zmluvu o policajnej spolupráci


Spolupráca pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a ...



12.11.2025 (SITA.sk) -



Spolupráca pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a odhaľovaní priestupkov v pôsobnosti policajných orgánov, orgánov finančnej správy v Slovenskej republike a orgánov colnej správy v Českej republike je predmetom zmluvy o spolupráci polícii SR a ČR, ktorú v stredu odobrila vláda.

Organizovaná kriminalita ohrozuje bezpečnosť aj dôveru občanov


Ako v tejto súvislosti uviedlo slovenské ministerstvo vnútra, účelom zmluvy je novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti a identifikovaného rizika migračnej vlny, a zároveň reflektovať potreby policajnej praxe v rámci medzinárodnej spolupráce.

„Cezhraničný a medzinárodný rozmer organizovanej trestnej činnosti sa vyznačuje sieťovým prostredím, v ktorom je spolupráca medzi páchateľmi trestnej činnosti plynulá, systematická a zameraná na zisk. Organizované zločinecké skupiny využívajú svoje veľké nezákonné zisky na infiltráciu do legálneho hospodárstva a verejných inštitúcií, a to aj prostredníctvom korupcie, narušovania právneho štátu a základných práv a oslabovania práva občanov na bezpečnosť a dôveru vo verejné orgány. Organizovaná trestná činnosť tak nepredstavuje hrozbu len pre občanov, štátne inštitúcie, podnikateľské prostredie, ale aj pre verejný poriadok a bezpečnosť štátu,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Spoločné akcie aj cezhraničné pátrania


Zmluva okrem iného zahŕňa aj špeciálne formy spolupráce, napríklad spoločné nasadenie policajtov, účasť na zásahoch alebo cezhraničné pátracie akcie.

„Páchatelia organizovanej trestnej činnosti používajú čoraz sofistikovanejšie a rafinovanejšie spôsoby páchania trestnej činnosti a cezhraničné pôsobenie pre nich nepredstavuje žiadny problém. Len vzájomná spolupráca medzi štátmi môže účinne zintenzívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti. V priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kde neexistujú kontroly na vnútorných hraniciach, možno vysokú úroveň bezpečnosti zabezpečiť len prostredníctvom silnej policajnej a justičnej spolupráce medzi členskými štátmi,“ doplnilo ministerstvo.







Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko spoja sily, vláda schválila novú zmluvu o policajnej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česko Spolupráca
