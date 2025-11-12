Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. novembra 2025

Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre


rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda vojna na Ukrajine

Ukrajina podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku vojakov, keď rekordné počty mladých mužov odchádzajú do Európy. Ako ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_81097 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku vojakov, keď rekordné počty mladých mužov odchádzajú do Európy.


Ako referuje web Politico, v rozhovore pre sieť Axel Springer Global Reporters Network Kličko priznal, že takmer štyri roky vojny výrazne oslabili schopnosť krajiny dopĺňať svoje ozbrojené sily. „Máme obrovské problémy s vojakmi, s ľudskými zdrojmi," uviedol Kličko.

Ruské jednotky podľa neho postupujú neúnavne, pričom ich útoky prirovnal k počítačovej hre: „Stále prichádzajú, nezáleží im na padlých".

Mladí muži odchádzajú


Súčasné pravidlá hovoria, že Ukrajinci môžu byť mobilizovaní od 25 rokov. Kličko naznačil, že tento vek by sa mal znížiť. „V minulosti slúžili v armáde aj 18-roční, ale to sú ešte deti. Dnes sa dá mobilizovať až od 25 rokov. Mohlo by sa to znížiť o rok či dva, na 23 alebo 22 rokov," povedal.

Jeho vyjadrenia odrážajú rastúce obavy z odchodu mladých mužov. Vládny výnos z augusta, ktorý umožnil mužom vo veku 18 až 22 rokov opustiť krajinu, sa časovo zhoduje s prudkým nárastom Ukrajincov žiadajúcich o ochranu v krajinách . Podľa najnovších údajov udelili členské štáty EÚ v septembri viac ako 79-tisíc nových rozhodnutí o dočasnej ochrane - najviac za posledné dva roky. Najväčšie prírastky zaznamenali Nemecko a Poľsko.

Budúcnosť krajiny


Kličko upozornil, že nerovnováha medzi ľudskými zdrojmi Ukrajiny a početnou prevahou Ruska sa prehlbuje. „Oni [Rusi] majú rozkaz a postupujú. My sme úspešne bránili našu krajinu takmer štyri roky, ale je to ťažké. Odvaha bojovať stále existuje – a to je veľmi dôležité,“ zdôraznil.

Starosta Kyjeva dodal, že s miliónmi Ukrajincov v zahraničí bude budúcnosť krajiny závisieť od návratu mladých ľudí po skončení vojny. „Boli by sme radi, keby sa polovica mladých ľudí vrátila. Ale na to potrebujeme mier, pracovné príležitosti a kvalitný život. Po vojne nás čakajú obrovské výzvy,“ uzavrel.

Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda vojna na Ukrajine
