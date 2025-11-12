|
Streda 12.11.2025
Meniny má Svätopluk
Denník - Správy
12. novembra 2025
Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre
Ukrajina podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku vojakov, keď rekordné počty mladých mužov odchádzajú do Európy. Ako ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička čelí čoraz vážnejšiemu nedostatku vojakov, keď rekordné počty mladých mužov odchádzajú do Európy.
Ako referuje web Politico, v rozhovore pre sieť Axel Springer Global Reporters Network Kličko priznal, že takmer štyri roky vojny výrazne oslabili schopnosť krajiny dopĺňať svoje ozbrojené sily. „Máme obrovské problémy s vojakmi, s ľudskými zdrojmi," uviedol Kličko.
Ruské jednotky podľa neho postupujú neúnavne, pričom ich útoky prirovnal k počítačovej hre: „Stále prichádzajú, nezáleží im na padlých".
Súčasné pravidlá hovoria, že Ukrajinci môžu byť mobilizovaní od 25 rokov. Kličko naznačil, že tento vek by sa mal znížiť. „V minulosti slúžili v armáde aj 18-roční, ale to sú ešte deti. Dnes sa dá mobilizovať až od 25 rokov. Mohlo by sa to znížiť o rok či dva, na 23 alebo 22 rokov," povedal.
Jeho vyjadrenia odrážajú rastúce obavy z odchodu mladých mužov. Vládny výnos z augusta, ktorý umožnil mužom vo veku 18 až 22 rokov opustiť krajinu, sa časovo zhoduje s prudkým nárastom Ukrajincov žiadajúcich o ochranu v krajinách EÚ. Podľa najnovších údajov udelili členské štáty EÚ v septembri viac ako 79-tisíc nových rozhodnutí o dočasnej ochrane - najviac za posledné dva roky. Najväčšie prírastky zaznamenali Nemecko a Poľsko.
Kličko upozornil, že nerovnováha medzi ľudskými zdrojmi Ukrajiny a početnou prevahou Ruska sa prehlbuje. „Oni [Rusi] majú rozkaz a postupujú. My sme úspešne bránili našu krajinu takmer štyri roky, ale je to ťažké. Odvaha bojovať stále existuje – a to je veľmi dôležité,“ zdôraznil.
Starosta Kyjeva dodal, že s miliónmi Ukrajincov v zahraničí bude budúcnosť krajiny závisieť od návratu mladých ľudí po skončení vojny. „Boli by sme radi, keby sa polovica mladých ľudí vrátila. Ale na to potrebujeme mier, pracovné príležitosti a kvalitný život. Po vojne nás čakajú obrovské výzvy,“ uzavrel.
Mladí muži odchádzajú
Budúcnosť krajiny
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina má veľký problém s náborom nových vojakov a Kličko prirovnal ruské útoky k počítačovej hre © SITA Všetky práva vyhradené.
