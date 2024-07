Slovensko a Európa sú vystavené skúškam, Cyril a Metod nám podľa KDH pripomínajú národné a kresťanské hodnoty

Zodpovednosť za dedičstvo

Odkaz vierozvestcov má stále čo povedať

5.7.2024 (SITA.sk) - Svätí Cyril a Metod pripomínajú Slovákom národné a kresťanské hodnoty. Uviedli to kresťanskí demokrati v súvislosti so sviatkom svätých Cyrila a Metoda Ako povedal predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský , Slovensko a Európa sú vystavené skúškam a tomu, či ustoja zápas o zachovanie národnej a kresťanskej identity.„Cítime zodpovednosť za dedičstvo, ktoré nám priniesli svätí Cyril a Metod, preto sa nevzdávajme našich národných i kresťanských hodnôt, na ktorých vznikla aj Európa. Sú základom rešpektovania života ako najvyššej hodnoty a skutočnej slobody človeka, z ktorej pramení aj naša neochvejná ochrana ľudských práv," dodal Majerský.Majerský pripomenul, že pred viac ako tisíc rokmi Cyril a Metod zásadne prispeli k duchovnému a kultúrnemu rozvoju.„Slováci vďaka nim majú vlastnú identitu a hlas, ktorý má čo povedať celému svetu. Keď budeme vychádzať z úprimného záujmu o rozvoj Slovenska v duchu dedičstva solúnskych bratov, potom budeme rešpektovaní vo svete a naša národná hrdosť bude presvedčivá aj pre ďalšie generácie," doplnil predseda KDH s tým, že je to súčasne veľký záväzok aj do budúcnosti. Podľa Majerského má odkaz vierozvestcov má stále čo povedať.„Slovensko ako križovatka Západnej a Východnej civilizácie tu môže zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Preto verím, že ich duchovné posolstvo umocní aj celonárodná púť v Nitre , na ktorej sa aj ja dnes zúčastním spolu s tisíckami Sloveniek a Slovákov," uzavrel Majerský.