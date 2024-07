V Ľubochnianskej doline sa stala tragická nehoda, v prevrátenom vozidle zahynul jeden človek

5.7.2024 (SITA.sk) - V Ľubochnianskej doline sa stala tragická nehoda , jeden človek neprežil. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) a spresnila, že nehoda sa udiala vo štvrtok 4. júla v podvečerných hodinách, kedy Operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o súčinnosť so záchrannými zložkami Integrovaného záchranného systému v oblasti Rakytov pod vrcholom Nevedomá.Ako priblížila žilinská polícia, osoba viedla motorové vozidlo Nissan Navar, ktoré z doposiaľ nezistených dôvodov spadlo do rokliny. Vo vozidle boli tri osoby, a to 37-ročný muž a dve osoby vo veku 31 a 39. Horskí záchranári pomáhali s vyprostením 37-ročného muža, no nepodarilo sa ho už zachrániť. Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dve osoby previezli do nemocnice.„V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví. Na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné procesné úkony s cieľom objasnenia skutku," uviedla žilinská polícia s tým, že predmetom vyšetrovania je aj to, kto bol vodičom vozidla.