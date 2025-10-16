|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Slovensko a India majú záujem na prehlbovaní spolupráce, Raši ju vníma ako strategického partnera
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Predseda Národnej rady SR (NR SR) Stretnutie
Slovenská republika a India majú spoločný záujem na prehlbovaní spolupráce v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Vyplynulo to zo stredajšieho stretnutia predsedu
Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika a India majú spoločný záujem na prehlbovaní spolupráce v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Vyplynulo to zo stredajšieho stretnutia predsedu Národnej rady Richarda Rašiho s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Indickej republiky na Slovensku Apoorvou Srivastavou.
Raši na stretnutí vyzdvihol mimoriadne vysokú dynamiku a strategický význam slovensko-indických vzťahov. Pripomenul nedávnu aprílovú návštevu prezidentky Indie na Slovensku, päť stretnutí ministrov zahraničných vecí v uplynulom období, ako aj nedávnu cestu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR Mariána Kéryho do Indie v sprievode ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára.
„Indiu vnímame ako kľúčového strategického partnera v politickej i hospodárskej sfére. Dôkazom úspešnej spolupráce je nielen strategická investícia spoločnosti Jaguar Land Rover na Slovensku, ale aj významné slovenské investície v Indii, ako je napríklad pôsobenie spoločnosti Tatravagónka," uviedol predseda parlamentu.
Pri tejto príležitosti zopakoval svoje pozvanie pre predsedu dolnej komory indického parlamentu na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Zároveň ocenil rozvíjajúcu sa spoluprácu s Indiou v oblasti kultúry, vedy, výskumu a vzdelávania. Ako pozitívny príklad uviedol úspešné Dni slovenskej kultúry v Indii a vyjadril potešenie nad rastúcim počtom indických študentov na slovenských univerzitách, ktorý predstavuje veľký potenciál pre budúcu spoluprácu.
Veľvyslankyňa Indickej republiky Apoorva Srivastava poďakovala predsedovi parlamentu za prijatie a potvrdila, že India vníma Slovensko ako stabilného a spoľahlivého partnera s veľkým potenciálom pre ďalší rozvoj vzťahov.
„Slovensko je pre nás dôležitým partnerom v politickej, ekonomickej aj investičnej oblasti. Intenzita našich vzťahov je dôkazom obojstranného záujmu," skonštatovala veľvyslankyňa. V tejto súvislosti informovala o výraznom náraste počtu indických študentov na Slovensku a rovnako pozitívne hodnotila aj rastúci počet kvalifikovaných indických expertov, ktorí nachádzajú uplatnenie na slovenskom trhu práce, predovšetkým v rámci investície Jaguar Land Rover.
Na záver stretnutia tlmočila predsedovi parlamentu oficiálne pozvanie na návštevu Indie v priebehu budúceho roka. Návšteva by mala nadviazať na doterajšiu intenzívnu bilaterálnu výmenu a otvoriť nové možnosti pre prehĺbenie spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a India majú záujem na prehlbovaní spolupráce, Raši ju vníma ako strategického partnera © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko-indické vzťahy
Raši na stretnutí vyzdvihol mimoriadne vysokú dynamiku a strategický význam slovensko-indických vzťahov. Pripomenul nedávnu aprílovú návštevu prezidentky Indie na Slovensku, päť stretnutí ministrov zahraničných vecí v uplynulom období, ako aj nedávnu cestu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR Mariána Kéryho do Indie v sprievode ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára.
„Indiu vnímame ako kľúčového strategického partnera v politickej i hospodárskej sfére. Dôkazom úspešnej spolupráce je nielen strategická investícia spoločnosti Jaguar Land Rover na Slovensku, ale aj významné slovenské investície v Indii, ako je napríklad pôsobenie spoločnosti Tatravagónka," uviedol predseda parlamentu.
Pri tejto príležitosti zopakoval svoje pozvanie pre predsedu dolnej komory indického parlamentu na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Zároveň ocenil rozvíjajúcu sa spoluprácu s Indiou v oblasti kultúry, vedy, výskumu a vzdelávania. Ako pozitívny príklad uviedol úspešné Dni slovenskej kultúry v Indii a vyjadril potešenie nad rastúcim počtom indických študentov na slovenských univerzitách, ktorý predstavuje veľký potenciál pre budúcu spoluprácu.
Pozvanie na návštevu Indie
Veľvyslankyňa Indickej republiky Apoorva Srivastava poďakovala predsedovi parlamentu za prijatie a potvrdila, že India vníma Slovensko ako stabilného a spoľahlivého partnera s veľkým potenciálom pre ďalší rozvoj vzťahov.
„Slovensko je pre nás dôležitým partnerom v politickej, ekonomickej aj investičnej oblasti. Intenzita našich vzťahov je dôkazom obojstranného záujmu," skonštatovala veľvyslankyňa. V tejto súvislosti informovala o výraznom náraste počtu indických študentov na Slovensku a rovnako pozitívne hodnotila aj rastúci počet kvalifikovaných indických expertov, ktorí nachádzajú uplatnenie na slovenskom trhu práce, predovšetkým v rámci investície Jaguar Land Rover.
Na záver stretnutia tlmočila predsedovi parlamentu oficiálne pozvanie na návštevu Indie v priebehu budúceho roka. Návšteva by mala nadviazať na doterajšiu intenzívnu bilaterálnu výmenu a otvoriť nové možnosti pre prehĺbenie spolupráce.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a India majú záujem na prehlbovaní spolupráce, Raši ju vníma ako strategického partnera © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Predseda Národnej rady SR (NR SR) Stretnutie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obchodné komory odmietajú novelu zákona o Environmentálnom fonde SR
Obchodné komory odmietajú novelu zákona o Environmentálnom fonde SR
<< predchádzajúci článok
Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy
Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy