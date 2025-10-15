Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy


Tagy: Predseda strany Demokrati Primátor Trnavy Samosprávy

Predstaviteľov parlamentných a niektorých mimoparlamentných politických strán pozval do Trnavy primátor Peter Bročka. Pozvánky išli predsedom strán, poslancom parlamentu, ...



Zdieľať
titulka trnava 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Predstaviteľov parlamentných a niektorých mimoparlamentných politických strán pozval do Trnavy primátor Peter Bročka. Pozvánky išli predsedom strán, poslancom parlamentu, prípadne predstaviteľom regionálnych straníckych štruktúr.

Prijatie na bicykli


Tým, ktorí jeho pozvanie v uplynulých týždňoch prijali, predstavil fungovanie mesta a samosprávy, prístup k jednotlivým témam a ukázal im aj investičné projekty mesta. Predseda Demokratov Jaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti fotografie, ako spoločne s primátorom Bročkom bicykluje po trnavských cyklotrasách.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Rozsiahla cykloinfraštruktúra, moderné športové ihriská, vybudované jazierka, oddychové zóny a snaha vytiahnuť komunitu vonku z paneláku,“ opísal Naď svoje poznatky z Trnavy.

Dodal, že oficiálne prijatie na bicykli bolo pre neho novinkou. Nie všetci politici z „veľkej politiky“ majú podľa primátora Bročku dostatočný prehľad o tom, čo samosprávy potrebujú a musia riešiť.

Prijaté pozvanie


Nie, nemajú, a o to viac sú prekvapení, čo všetko sa dá aj s limitovanými zdrojmi na úrovni mesta dosiahnuť,“ povedal primátor. Jeho pozvanie na návštevu Trnavy prijali predstavitelia strán Demokrati, Hlas-SD, Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.

Zatiaľ sa radnici neozvali politici z Republiky, Smeru a SNS. O prípadnej podpore jeho kandidatúry v ďalších komunálnych voľbách nebola počas týchto diskusií podľa Petra Bročku absolútne žiadna reč.

Nie, keďže som nikdy o podporu politických strán pri kandidatúre nežiadal a ani to nemám v pláne. Okrem toho som rozhodnutie, či kandidovať alebo nekandidovať, zatiaľ neurobil,“ dodal primátor, ktorý je prvým mužom Trnavy už tretie volebné obdobie.


Zdroj: SITA.sk - Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda strany Demokrati Primátor Trnavy Samosprávy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 