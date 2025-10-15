|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy
Predstaviteľov parlamentných a niektorých mimoparlamentných politických strán pozval do Trnavy primátor Peter Bročka. Pozvánky išli predsedom strán, poslancom parlamentu, ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Predstaviteľov parlamentných a niektorých mimoparlamentných politických strán pozval do Trnavy primátor Peter Bročka. Pozvánky išli predsedom strán, poslancom parlamentu, prípadne predstaviteľom regionálnych straníckych štruktúr.
Tým, ktorí jeho pozvanie v uplynulých týždňoch prijali, predstavil fungovanie mesta a samosprávy, prístup k jednotlivým témam a ukázal im aj investičné projekty mesta. Predseda Demokratov Jaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti fotografie, ako spoločne s primátorom Bročkom bicykluje po trnavských cyklotrasách.
„Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Rozsiahla cykloinfraštruktúra, moderné športové ihriská, vybudované jazierka, oddychové zóny a snaha vytiahnuť komunitu vonku z paneláku,“ opísal Naď svoje poznatky z Trnavy.
Dodal, že oficiálne prijatie na bicykli bolo pre neho novinkou. Nie všetci politici z „veľkej politiky“ majú podľa primátora Bročku dostatočný prehľad o tom, čo samosprávy potrebujú a musia riešiť.
„Nie, nemajú, a o to viac sú prekvapení, čo všetko sa dá aj s limitovanými zdrojmi na úrovni mesta dosiahnuť,“ povedal primátor. Jeho pozvanie na návštevu Trnavy prijali predstavitelia strán Demokrati, Hlas-SD, Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.
Zatiaľ sa radnici neozvali politici z Republiky, Smeru a SNS. O prípadnej podpore jeho kandidatúry v ďalších komunálnych voľbách nebola počas týchto diskusií podľa Petra Bročku absolútne žiadna reč.
„Nie, keďže som nikdy o podporu politických strán pri kandidatúre nežiadal a ani to nemám v pláne. Okrem toho som rozhodnutie, či kandidovať alebo nekandidovať, zatiaľ neurobil,“ dodal primátor, ktorý je prvým mužom Trnavy už tretie volebné obdobie.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prijatie na bicykli
Tým, ktorí jeho pozvanie v uplynulých týždňoch prijali, predstavil fungovanie mesta a samosprávy, prístup k jednotlivým témam a ukázal im aj investičné projekty mesta. Predseda Demokratov Jaroslav Naď zverejnil na sociálnej sieti fotografie, ako spoločne s primátorom Bročkom bicykluje po trnavských cyklotrasách.
„Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Rozsiahla cykloinfraštruktúra, moderné športové ihriská, vybudované jazierka, oddychové zóny a snaha vytiahnuť komunitu vonku z paneláku,“ opísal Naď svoje poznatky z Trnavy.
Dodal, že oficiálne prijatie na bicykli bolo pre neho novinkou. Nie všetci politici z „veľkej politiky“ majú podľa primátora Bročku dostatočný prehľad o tom, čo samosprávy potrebujú a musia riešiť.
Prijaté pozvanie
„Nie, nemajú, a o to viac sú prekvapení, čo všetko sa dá aj s limitovanými zdrojmi na úrovni mesta dosiahnuť,“ povedal primátor. Jeho pozvanie na návštevu Trnavy prijali predstavitelia strán Demokrati, Hlas-SD, Hnutie Slovensko, KDH, Progresívne Slovensko a Sloboda a solidarita.
Zatiaľ sa radnici neozvali politici z Republiky, Smeru a SNS. O prípadnej podpore jeho kandidatúry v ďalších komunálnych voľbách nebola počas týchto diskusií podľa Petra Bročku absolútne žiadna reč.
„Nie, keďže som nikdy o podporu politických strán pri kandidatúre nežiadal a ani to nemám v pláne. Okrem toho som rozhodnutie, či kandidovať alebo nekandidovať, zatiaľ neurobil,“ dodal primátor, ktorý je prvým mužom Trnavy už tretie volebné obdobie.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Trnavy pozval predsedov politických strán do mesta, chce rozšíriť povedomie o fungovaní samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún
Na vojenskú pomoc Ukrajine chcú Nóri v budúcom roku vynaložiť 70 miliárd nórskych korún