Slovensko a Indonézia majú záujem zorganizovať medzivládne zasadnutie v Bratislave, avizuje Blanár

Obrat dosiahol 167 miliónov eur

Slovensko otvára veľvyslanectvá

26.10.2024 (SITA.sk) - Pár dní po inaugurácii nového prezidenta Indonézie a predstavení indonézskej vlády rokoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár s veľvyslancom Indonézskej republiky v Slovenskej republike Pribadim Sutionom.Slovenská republika aj Indonézia majú záujem zorganizovať po viac ako desiatich rokoch štvrté medzivládne zasadnutie, ktoré by sa uskutočnilo v Bratislave.Slovensko chce zintenzívniť doterajšiu spoluprácu, a to prioritne v hospodárskej oblasti, kde vzájomný obrat oboch štátov dosiahol vlani 167 miliónov eur.„Indonézia je najväčšou ekonomikou juhovýchodnej Ázie a je členom skupiny najväčších ekonomík sveta G20. Slovensko má záujem posilniť aktivity ekonomickej diplomacie práve v regióne Indopacifiku a chceme využiť potenciál, ktorý nám toto teritórium ponúka,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Veľvyslanca zároveň informoval o posilnení slovenského zastúpenia v regióne Indopacifiku, kde otvárame nové veľvyslanectvá vo filipínskej Manile a malajzijskom Kuala Lumpure. Rozvoj partnerstva ponúka predovšetkým oblasť obranného priemyslu.Na budúci rok plánuje minister Blanár vycestovať priamo na bilaterálnu návštevu Indonézie a nový indonézsky minister zahraničných vecí Sugiono by mal následne navštíviť Slovensko. Informuje o tom rezort zahraničia na sociálnej sieti.