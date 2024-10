Z Libanonu vypálili na izraelské územie viac ako dve stovky projektilov, úlomky z rakiet poškodili budovy a autá

26.10.2024 (SITA.sk) - Viac ako dvesto projektilov vypálili v sobotu na Izrael z libanonského územia. Informovala o tom izraelská armáda.Takmer každodenné prestrelky medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáhom, ktoré sa začali pred rokom, v posledných prerástli týždňoch do vojny.Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že nie sú hlásené žiadne zranenia. Úlomky z približne 30 rakiet poškodili niekoľko budov a áut v meste Naharija na severe krajiny. Hasičská služba informovala, že jej tímy bojujú s požiarmi, ktoré vyvolali raketové útoky na siedmich miestach na severe Izraela.V ostatných týždňoch Izrael spustil pozemnú inváziu do južného Libanonu a zintenzívnil nálety na iné oblasti krajiny vrátane častí hlavného mesta Bejrút. Jeruzalem tvrdí, že jeho cieľom je vytlačiť Hizballáh od hraníc, aby sa tisíce Izraelčanov mohli vrátiť do svojich domovov.