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01. septembra 2026
Slovensko a Japonsko chcú prehĺbiť spoluprácu, impulzom má byť aj vstup Nippon Steel do Košíc
Tagy: Diplomacia Iniciatíva Troch morí Japonský minister zahraničných vecí Medzinárodná spolupráca Nippon Keidanren
Ministri Blanár a Motegi rokovali o investíciách, obchode, technológiách aj koordinácii v OSN. Japonsko podporuje kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady. Slovenská republika a Japonsko plánujú v ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Ministri Blanár a Motegi rokovali o investíciách, obchode, technológiách aj koordinácii v OSN. Japonsko podporuje kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady.
Slovenská republika a Japonsko plánujú v najbližšej dobe posilniť svoje vzájomné vzťahy v oblasti politiky, hospodárstva, investícií a spolupráce v medzinárodných organizáciách. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár po stretnutí s japonským ministrom zahraničných vecí Tošimicou Motegim v Bratislave.
Podľa ministra Blanára návšteva predstaviteľa japonskej diplomacie potvrdzuje význam slovensko-japonských vzťahov a ochotu na ich ďalšie prehlbovanie. „Naše vzťahy s Japonskom sú tradične priateľské, založené na vzájomnej dôvere a spolupráci. Verím, že dnešným (v pondelok 31. augusta, pozn. SITA) rokovaním sme položili pevné základy pre novú etapu intenzívnejších kontaktov medzi krajinami a naplno využijeme potenciál, ktorý existuje v hospodárstve, investíciách, vede či technológiách,“ povedal.
Za významný impulz pre rozvoj ekonomických vzťahov označil prevzatie spoločnosti U. S. Steel Košice japonským koncernom Nippon Steel, ktorý od 1. októbra 2026 prevezme priame vlastníctvo košických oceliarní, ktoré budú premenované na Nippon Steel Slovakia.
„Vstup spoločnosti Nippon Steel do Košíc vnímame ako strategický míľnik slovensko-japonských hospodárskych vzťahov. Ide o významného investora, ktorý môže priniesť novú dynamiku nielen do modernizácie priemyslu, zavádzania nových technológií a investícií s vysokou pridanou hodnotou. Slovenská republika je pripravená poskytnúť tomuto projektu maximálnu súčinnosť,“ potvrdil Blanár.
Ministri sa zároveň dohodli na ďalších konkrétnych krokoch na podporu obchodu a investícií medzi oboma krajinami. Slovensko prejavilo záujem privítať predstaviteľov najväčšieho japonského združenia zamestnávateľov Keidanren s cieľom rozšíriť obchodné príležitosti pre podnikateľov oboch krajín. Diskutovali tiež o pripravovanej návšteve japonskej organizácie JETRO na východnom Slovensku, ktorá by mala predstaviť aktivity Nippon Steel a investičný potenciál regiónu.
Ďalšou témou rokovaní bola aj koordinácia medzi Slovenskom a Japonskom v rámci multilaterálnych výziev. Minister Blanár zdôraznil, že v súčasnej geopolitickej situácii je mimoriadne dôležité, aby krajiny, ktoré sa hlásia k rešpektovaniu medzinárodného práva, intenzívne spolupracovali.
„Aj preto chceme prehĺbiť náš dialóg s Japonskom v rámci Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií,” vysvetlil šéf slovenskej diplomacie. Slovensko a Japonsko vzájomne podporujú svoje kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN — Japonsko podporuje kandidatúru Slovenska na roky 2028 – 2029 a Slovensko, naopak, podporuje kandidátsky návrh Japonska na roky 2033 – 2034. Ministri sa dohodli aj na intenzívnejšej koordinácii a pravidelnej výmene postojov medzi diplomatickými misiami v OSN v New Yorku.
Blanár pozval japonskú predsedníčku vlády Sanae Takaičiovú na samit a podnikateľské fórum Iniciatívy Trojmoria, ktoré sa uskutočnia v apríli 2027 v Bratislave počas slovenského predsedníctva. „Japonsko je strategickým partnerom tohto formátu a my vidíme priestor na jeho zapojenie do projektov v oblastiach energetiky, dopravy, digitalizácie a umelej inteligencie. Pozvanie nadväzuje na intenzívne kontakty na najvyššej úrovni, ktoré v uplynulom období potvrdili návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho v Japonsku,“ doplnil minister.
Obe krajiny tiež potvrdili záujem rozvíjať partnerstvo vo vede, výskume a moderných technológiách. Už dnes spolupracujú na viacerých projektoch, najmä v oblastiach inovácií, umelej inteligencie, digitalizácie a bezpečnosti. Súčasťou vzájomných vzťahov zostáva i kultúrna spolupráca a podpora výmeny mladých ľudí v rámci programu pracovnej dovolenky.
Japonsko je jedným z významných zahraničných investorov na Slovensku, kde už pôsobí 76 japonských spoločností zamestnávajúcich približne 20-tisíc ľudí. Japonskí investori boli medzi prvými, ktorí vstúpili na slovenský trh po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a významne prispeli k budovaniu ekonomických základov krajiny. Už v roku 1993 japonská ratingová spoločnosť JBRI vydala prvý medzinárodný investičný rating Slovenska, čo umožnilo emisiu cenných papierov potrebnú pre stabilizáciu slovenskej ekonomiky a budovanie devízových rezerv.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Japonsko chcú prehĺbiť spoluprácu, impulzom má byť aj vstup Nippon Steel do Košíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika a Japonsko plánujú v najbližšej dobe posilniť svoje vzájomné vzťahy v oblasti politiky, hospodárstva, investícií a spolupráce v medzinárodných organizáciách. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár po stretnutí s japonským ministrom zahraničných vecí Tošimicou Motegim v Bratislave.
Návšteva japonskej diplomacie
Podľa ministra Blanára návšteva predstaviteľa japonskej diplomacie potvrdzuje význam slovensko-japonských vzťahov a ochotu na ich ďalšie prehlbovanie. „Naše vzťahy s Japonskom sú tradične priateľské, založené na vzájomnej dôvere a spolupráci. Verím, že dnešným (v pondelok 31. augusta, pozn. SITA) rokovaním sme položili pevné základy pre novú etapu intenzívnejších kontaktov medzi krajinami a naplno využijeme potenciál, ktorý existuje v hospodárstve, investíciách, vede či technológiách,“ povedal.
Premenovanie košických oceliarní
Za významný impulz pre rozvoj ekonomických vzťahov označil prevzatie spoločnosti U. S. Steel Košice japonským koncernom Nippon Steel, ktorý od 1. októbra 2026 prevezme priame vlastníctvo košických oceliarní, ktoré budú premenované na Nippon Steel Slovakia.
„Vstup spoločnosti Nippon Steel do Košíc vnímame ako strategický míľnik slovensko-japonských hospodárskych vzťahov. Ide o významného investora, ktorý môže priniesť novú dynamiku nielen do modernizácie priemyslu, zavádzania nových technológií a investícií s vysokou pridanou hodnotou. Slovenská republika je pripravená poskytnúť tomuto projektu maximálnu súčinnosť,“ potvrdil Blanár.
Dohoda ministrov
Ministri sa zároveň dohodli na ďalších konkrétnych krokoch na podporu obchodu a investícií medzi oboma krajinami. Slovensko prejavilo záujem privítať predstaviteľov najväčšieho japonského združenia zamestnávateľov Keidanren s cieľom rozšíriť obchodné príležitosti pre podnikateľov oboch krajín. Diskutovali tiež o pripravovanej návšteve japonskej organizácie JETRO na východnom Slovensku, ktorá by mala predstaviť aktivity Nippon Steel a investičný potenciál regiónu.
Ďalšou témou rokovaní bola aj koordinácia medzi Slovenskom a Japonskom v rámci multilaterálnych výziev. Minister Blanár zdôraznil, že v súčasnej geopolitickej situácii je mimoriadne dôležité, aby krajiny, ktoré sa hlásia k rešpektovaniu medzinárodného práva, intenzívne spolupracovali.
„Aj preto chceme prehĺbiť náš dialóg s Japonskom v rámci Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií,” vysvetlil šéf slovenskej diplomacie. Slovensko a Japonsko vzájomne podporujú svoje kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN — Japonsko podporuje kandidatúru Slovenska na roky 2028 – 2029 a Slovensko, naopak, podporuje kandidátsky návrh Japonska na roky 2033 – 2034. Ministri sa dohodli aj na intenzívnejšej koordinácii a pravidelnej výmene postojov medzi diplomatickými misiami v OSN v New Yorku.
Pozvanie japonskej predsedníčky
Blanár pozval japonskú predsedníčku vlády Sanae Takaičiovú na samit a podnikateľské fórum Iniciatívy Trojmoria, ktoré sa uskutočnia v apríli 2027 v Bratislave počas slovenského predsedníctva. „Japonsko je strategickým partnerom tohto formátu a my vidíme priestor na jeho zapojenie do projektov v oblastiach energetiky, dopravy, digitalizácie a umelej inteligencie. Pozvanie nadväzuje na intenzívne kontakty na najvyššej úrovni, ktoré v uplynulom období potvrdili návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho v Japonsku,“ doplnil minister.
Obe krajiny tiež potvrdili záujem rozvíjať partnerstvo vo vede, výskume a moderných technológiách. Už dnes spolupracujú na viacerých projektoch, najmä v oblastiach inovácií, umelej inteligencie, digitalizácie a bezpečnosti. Súčasťou vzájomných vzťahov zostáva i kultúrna spolupráca a podpora výmeny mladých ľudí v rámci programu pracovnej dovolenky.
Japonsko je jedným z významných zahraničných investorov na Slovensku, kde už pôsobí 76 japonských spoločností zamestnávajúcich približne 20-tisíc ľudí. Japonskí investori boli medzi prvými, ktorí vstúpili na slovenský trh po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a významne prispeli k budovaniu ekonomických základov krajiny. Už v roku 1993 japonská ratingová spoločnosť JBRI vydala prvý medzinárodný investičný rating Slovenska, čo umožnilo emisiu cenných papierov potrebnú pre stabilizáciu slovenskej ekonomiky a budovanie devízových rezerv.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Japonsko chcú prehĺbiť spoluprácu, impulzom má byť aj vstup Nippon Steel do Košíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diplomacia Iniciatíva Troch morí Japonský minister zahraničných vecí Medzinárodná spolupráca Nippon Keidanren
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