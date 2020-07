Slovensko a Slovinsko by chceli do strednej Európy prilákať turistov z Ázie či Južnej Ameriky

Slovinsko tiež zaviedlo rekreačné poukazy

Zmeny v rekreačných príspevkoch

Spoločná propagácia strednej Európy

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločná propagácia strednej Európy na vzdialených trhoch v Ázii, či Južnej Amerike bola jednou z tém rokovania štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Kataríny Brunckovej s ministrom pre hospodársky rozvoj a technológie Slovinskej republiky Zdravkom Počivalšekom.Hovorili tiež o skúsenostiach Slovinska po zavedení poukazov na podporu domáceho cestovného ruchu aj s poukazmi na objednané zájazdy, ktoré sa pre koronavírus neuskutočnili. Informovalo tom v stredu ministerstvo dopravy a výstavby v tlačovej správe.Slovinsko už zaviedlo obdobu našich rekreačných poukazov pre všetkých svojich občanov aj deti. Zatiaľ ho využilo 120-tisíc Slovincov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku vo svojej vlasti a takto podporiť domáci turizmus."Požiadala som pána ministra Počivalšeka o dáta súvisiace so zavedením rekreačných poukazov. Tieto informácie a skúsenosti kolegov zo Slovinska sú pre nás cenné pri príprave zmien v našom systéme rekreačných poukazov," povedala rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková.Návrh na zmeny v rekreačných poukazoch už rezort dopravy pripravil, čaká na dohodu koaličných strán a následne schválenie vo vláde a v Národnej rade SR. Štát by mal podľa návrhu preplácať za zamestnávateľov ich podiel 55 percent (maximálne 275 z 500 eur ročne) z objemu rekreačných poukazov, resp. príspevkov zamestnancom za dovolenku na Slovensku.Nárok na tento benefit by navyše mali mať všetci zamestnanci zamestnávateľov s výnimkou tých v skúšobnej dobe. Povinnosť uhrádzať rekreačný príspevok majú zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami, tí však musia u zamestnávateľa pracovať minimálne dva roky.

Slovinský minister Zdravko Počivalšeko prišiel s návrhom na spoločnú propagáciu dovolenkovej destinácie strednej Európy na vzdialených trhoch Ázie a Južnej Ameriky.

"Návrh je pre nás zaujímavý, lebo propagácia našej krajiny ako turistickej destinácie v ďalekom zahraničí je mimoriadne finančne nákladná. Spojením síl kolegov z viacerých krajín strednej Európy by sme to mohli efektívne dokázať a prilákať turistov aj z pre nás netradičných kútov sveta," uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Radúz Dula.