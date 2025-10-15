Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode


Tagy: Diplomacia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zastupiteľský úrad SR

Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode. Schválila to v stredu vláda na svojom rokovaní. „Navrhovaná dohoda reflektuje ...



68bed0c92dd73505599678 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode. Schválila to v stredu vláda na svojom rokovaní.


Navrhovaná dohoda reflektuje na novú situáciu s cieľom nanovo usporiadať vlastnícke vzťahy Slovenskej republiky a Ukrajiny k nehnuteľnostiam, ktoré oba štáty dlhodobo užívajú na území prijímajúceho štátu na účely diplomatického zastúpenia," zdôvodnil svoj návrh minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Záväzok aj Generálnemu riaditeľstvu


Podľa návrhu sa Slovenská republika zaväzuje previesť do vlastníctva Ukrajiny za dohodnutú kúpnu cenu 1 euro nehnuteľnosť v správe ministerstva zahraničia, ktorá sa nachádza na Radvanskej ulici 35 v Bratislave. Ide o budovu s výmerou 1 906 metrov štvorcových. Prislúchajúce pozemky dostane Ukrajina do bezodplatného užívania na 49 rokov.

Na oplátku Ukrajina poskytne Slovensku za jedno euro budovu v Kyjeve na ul. Jaroslaviv Val 34 s výmerou takmer 1 950 metrov štvorcových a na 49 rokov dá do bezplatného prenájmu pozemok. Budova bude prevedená do vlastníctva Slovenskej republiky v celosti, vrátane časti, ktorú užíva Veľvyslanectvo Českej republiky na Ukrajine. Novým prenajímateľom budovy sa stane SR. Zároveň Slovensko získa pozemok v Užhorode na ul. Lokoty 4.

Slovenská republika sa tiež zaväzuje odovzdať Generálnemu riaditeľstvu pre obsluhu zahraničných zastupiteľských úradov v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody osem bytov, ktoré má v bezodplatnom užívaní na ulici Franka Ivana v Kyjeve.

Prekážky na oboch stranách


V súčasnosti je platným právnym základom užívania nehnuteľností v Kyjeve a v Užhorode slovenskou stranou a nehnuteľností v Bratislave ukrajinskou stranou dohoda z roku 2003. Žiadne z ustanovení tejto dohody sa však nevykonáva. Na ukrajinskej strane bola prekážkou občianska iniciatíva miestnych obyvateľov, ktorí boli proti výstavbe na pozemku na ulici Olesa Hončiara v Kyjeve, ktorý mal byť poskytnutý SR na výstavbu Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve.

Obyvatelia trvali na zachovaní súčasného parku. Na slovenskej strane bol zas prekážkou reštitučný spor na pozemky pod objektmi Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave na Radvanskej 35, ktorý bol medzičasom rozhodnutý rozsudkom Najvyššieho súdu SR z roku 2015 potvrdzujúcim vlastníctvo SR a správu ministerstvom zahraničných vecí.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode © SITA Všetky práva vyhradené.

