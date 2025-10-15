|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode
Tagy: Diplomacia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zastupiteľský úrad SR
Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode. Schválila to v stredu vláda na svojom rokovaní. „Navrhovaná dohoda reflektuje ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode. Schválila to v stredu vláda na svojom rokovaní.
„Navrhovaná dohoda reflektuje na novú situáciu s cieľom nanovo usporiadať vlastnícke vzťahy Slovenskej republiky a Ukrajiny k nehnuteľnostiam, ktoré oba štáty dlhodobo užívajú na území prijímajúceho štátu na účely diplomatického zastúpenia," zdôvodnil svoj návrh minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Podľa návrhu sa Slovenská republika zaväzuje previesť do vlastníctva Ukrajiny za dohodnutú kúpnu cenu 1 euro nehnuteľnosť v správe ministerstva zahraničia, ktorá sa nachádza na Radvanskej ulici 35 v Bratislave. Ide o budovu s výmerou 1 906 metrov štvorcových. Prislúchajúce pozemky dostane Ukrajina do bezodplatného užívania na 49 rokov.
Na oplátku Ukrajina poskytne Slovensku za jedno euro budovu v Kyjeve na ul. Jaroslaviv Val 34 s výmerou takmer 1 950 metrov štvorcových a na 49 rokov dá do bezplatného prenájmu pozemok. Budova bude prevedená do vlastníctva Slovenskej republiky v celosti, vrátane časti, ktorú užíva Veľvyslanectvo Českej republiky na Ukrajine. Novým prenajímateľom budovy sa stane SR. Zároveň Slovensko získa pozemok v Užhorode na ul. Lokoty 4.
Slovenská republika sa tiež zaväzuje odovzdať Generálnemu riaditeľstvu pre obsluhu zahraničných zastupiteľských úradov v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody osem bytov, ktoré má v bezodplatnom užívaní na ulici Franka Ivana v Kyjeve.
V súčasnosti je platným právnym základom užívania nehnuteľností v Kyjeve a v Užhorode slovenskou stranou a nehnuteľností v Bratislave ukrajinskou stranou dohoda z roku 2003. Žiadne z ustanovení tejto dohody sa však nevykonáva. Na ukrajinskej strane bola prekážkou občianska iniciatíva miestnych obyvateľov, ktorí boli proti výstavbe na pozemku na ulici Olesa Hončiara v Kyjeve, ktorý mal byť poskytnutý SR na výstavbu Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve.
Obyvatelia trvali na zachovaní súčasného parku. Na slovenskej strane bol zas prekážkou reštitučný spor na pozemky pod objektmi Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave na Radvanskej 35, ktorý bol medzičasom rozhodnutý rozsudkom Najvyššieho súdu SR z roku 2015 potvrdzujúcim vlastníctvo SR a správu ministerstvom zahraničných vecí.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode © SITA Všetky práva vyhradené.
„Navrhovaná dohoda reflektuje na novú situáciu s cieľom nanovo usporiadať vlastnícke vzťahy Slovenskej republiky a Ukrajiny k nehnuteľnostiam, ktoré oba štáty dlhodobo užívajú na území prijímajúceho štátu na účely diplomatického zastúpenia," zdôvodnil svoj návrh minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Záväzok aj Generálnemu riaditeľstvu
Podľa návrhu sa Slovenská republika zaväzuje previesť do vlastníctva Ukrajiny za dohodnutú kúpnu cenu 1 euro nehnuteľnosť v správe ministerstva zahraničia, ktorá sa nachádza na Radvanskej ulici 35 v Bratislave. Ide o budovu s výmerou 1 906 metrov štvorcových. Prislúchajúce pozemky dostane Ukrajina do bezodplatného užívania na 49 rokov.
Na oplátku Ukrajina poskytne Slovensku za jedno euro budovu v Kyjeve na ul. Jaroslaviv Val 34 s výmerou takmer 1 950 metrov štvorcových a na 49 rokov dá do bezplatného prenájmu pozemok. Budova bude prevedená do vlastníctva Slovenskej republiky v celosti, vrátane časti, ktorú užíva Veľvyslanectvo Českej republiky na Ukrajine. Novým prenajímateľom budovy sa stane SR. Zároveň Slovensko získa pozemok v Užhorode na ul. Lokoty 4.
Slovenská republika sa tiež zaväzuje odovzdať Generálnemu riaditeľstvu pre obsluhu zahraničných zastupiteľských úradov v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody osem bytov, ktoré má v bezodplatnom užívaní na ulici Franka Ivana v Kyjeve.
Prekážky na oboch stranách
V súčasnosti je platným právnym základom užívania nehnuteľností v Kyjeve a v Užhorode slovenskou stranou a nehnuteľností v Bratislave ukrajinskou stranou dohoda z roku 2003. Žiadne z ustanovení tejto dohody sa však nevykonáva. Na ukrajinskej strane bola prekážkou občianska iniciatíva miestnych obyvateľov, ktorí boli proti výstavbe na pozemku na ulici Olesa Hončiara v Kyjeve, ktorý mal byť poskytnutý SR na výstavbu Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve.
Obyvatelia trvali na zachovaní súčasného parku. Na slovenskej strane bol zas prekážkou reštitučný spor na pozemky pod objektmi Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave na Radvanskej 35, ktorý bol medzičasom rozhodnutý rozsudkom Najvyššieho súdu SR z roku 2015 potvrdzujúcim vlastníctvo SR a správu ministerstvom zahraničných vecí.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diplomacia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Zastupiteľský úrad SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Potenciálny šéf českej diplomacie Filip Turek sa v minulosti vyhrážal zamestnancovi ambasády šibenicou
Potenciálny šéf českej diplomacie Filip Turek sa v minulosti vyhrážal zamestnancovi ambasády šibenicou
<< predchádzajúci článok
Ako a kde vybaviť úradný preklad do alebo z angličtiny?
Ako a kde vybaviť úradný preklad do alebo z angličtiny?