 24hod.sk    Tlačové správy

Ako a kde vybaviť úradný preklad do alebo z angličtiny?



Angličtina patrí medzi najpoužívanejšie jazyky na svete, a to nielen v komunikácii, ale aj v úradnom styku, obchode, školstve či práve.



Zdieľať
Ako a kde vybaviť úradný preklad do alebo z angličtiny?

Preto neprekvapí, že úradné preklady do alebo z angličtiny patria medzi najžiadanejšie služby prekladateľov. Vďaka vysokému dopytu a skúsenostiam prekladateľských agentúr ich dokážete vybaviť pomerne rýchlo, no vždy závisí aj od rozsahu dokumentu a jeho odbornosti.

Čo je úradný preklad?

Úradný (alebo súdny, overený) preklad je oficiálny preklad dokumentu, ktorý má právnu platnosť. Vyhotovuje ho iba úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Pozostáva z troch častí:

-       originálu alebo notársky overenej kópie,

-       preloženého textu,

-       prekladateľskej doložky, ktorá potvrdzuje, že preklad je úplný a verný originálu.

Tieto časti sú zviazané trikolórou (červeno-bielo-modrou šnúrkou), opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa. Takýto preklad má rovnakú právnu silu ako pôvodný dokument a je uznávaný aj v zahraničí.

Kedy sa úradný preklad vyžaduje?

S potrebou úradného prekladu sa môžete stretnúť v rôznych životných situáciách, napríklad:

-       Pri štúdiu v zahraničí – školy vyžadujú overené preklady vysvedčení, diplomov či potvrdení o absolvovaní skúšok.

-       V pracovných záležitostiach – zamestnávatelia alebo úrady môžu požadovať preklad výpisu z registra trestov, pracovnej zmluvy či rodného listu.

-       V právnych a obchodných prípadoch – napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, dedičskom konaní, súdnych dokumentoch alebo zmluvách.

-       Pri podnikaní a medzinárodnom obchode – úradne preložené výpisy z obchodného registra, účtovné závierky či plné moci sú často nevyhnutné.

Angličtina je v týchto prípadoch najčastejšou jazykovou kombináciou, preto väčšina prekladateľov v Bratislave ponúka túto službu expresne, často už do 24 hodín.

Ako vybaviť úradný preklad

1. Vyberte si profesionálneho prekladateľa v Bratislave: Najjednoduchšie je obrátiť sa na prekladateľskú agentúru, ktorá má k dispozícii úradných prekladateľov pre angličtinu. Títo odborníci zabezpečia, že váš dokument bude preložený presne, odborne a v súlade so zákonnými požiadavkami.

2. Dodajte originálny dokument na preklad: Dokument môžete doručiť osobne, poštou alebo elektronicky – stačí ho naskenovať alebo odfotiť v dobrej kvalite a poslať e-mailom. Agentúra vám následne pripraví cenovú kalkuláciu a termín vyhotovenia.

3. Preberte si hotový preklad: Po dokončení vám bude doručený poštou, kuriérom alebo elektronicky.

Elektronický úradný preklad ako moderné riešenie

Dnes je možné vybaviť úradný preklad aj v elektronickej podobe, pričom má rovnakú právnu platnosť ako listinný, ak je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prekladateľa a obsahuje časovú pečiatku. Ide o rýchlejšiu a ekologickejšiu alternatívu, ktorú už akceptuje väčšina úradov a inštitúcií.

Zdroj foto: alexlmx / Adobestock.com

