|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Ako a kde vybaviť úradný preklad do alebo z angličtiny?
Angličtina patrí medzi najpoužívanejšie jazyky na svete, a to nielen v komunikácii, ale aj v úradnom styku, obchode, školstve či práve.
Zdieľať
Preto neprekvapí, že úradné preklady do alebo z angličtiny patria medzi najžiadanejšie služby prekladateľov. Vďaka vysokému dopytu a skúsenostiam prekladateľských agentúr ich dokážete vybaviť pomerne rýchlo, no vždy závisí aj od rozsahu dokumentu a jeho odbornosti.
Čo je úradný preklad?
Úradný (alebo súdny, overený) preklad je oficiálny preklad dokumentu, ktorý má právnu platnosť. Vyhotovuje ho iba úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Pozostáva z troch častí:
- originálu alebo notársky overenej kópie,
- preloženého textu,
- prekladateľskej doložky, ktorá potvrdzuje, že preklad je úplný a verný originálu.
Tieto časti sú zviazané trikolórou (červeno-bielo-modrou šnúrkou), opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa. Takýto preklad má rovnakú právnu silu ako pôvodný dokument a je uznávaný aj v zahraničí.
Kedy sa úradný preklad vyžaduje?
S potrebou úradného prekladu sa môžete stretnúť v rôznych životných situáciách, napríklad:
- Pri štúdiu v zahraničí – školy vyžadujú overené preklady vysvedčení, diplomov či potvrdení o absolvovaní skúšok.
- V pracovných záležitostiach – zamestnávatelia alebo úrady môžu požadovať preklad výpisu z registra trestov, pracovnej zmluvy či rodného listu.
- V právnych a obchodných prípadoch – napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, dedičskom konaní, súdnych dokumentoch alebo zmluvách.
- Pri podnikaní a medzinárodnom obchode – úradne preložené výpisy z obchodného registra, účtovné závierky či plné moci sú často nevyhnutné.
Angličtina je v týchto prípadoch najčastejšou jazykovou kombináciou, preto väčšina prekladateľov v Bratislave ponúka túto službu expresne, často už do 24 hodín.
Ako vybaviť úradný preklad
1. Vyberte si profesionálneho prekladateľa v Bratislave: Najjednoduchšie je obrátiť sa na prekladateľskú agentúru, ktorá má k dispozícii úradných prekladateľov pre angličtinu. Títo odborníci zabezpečia, že váš dokument bude preložený presne, odborne a v súlade so zákonnými požiadavkami.
2. Dodajte originálny dokument na preklad: Dokument môžete doručiť osobne, poštou alebo elektronicky – stačí ho naskenovať alebo odfotiť v dobrej kvalite a poslať e-mailom. Agentúra vám následne pripraví cenovú kalkuláciu a termín vyhotovenia.
3. Preberte si hotový preklad: Po dokončení vám bude doručený poštou, kuriérom alebo elektronicky.
Elektronický úradný preklad ako moderné riešenie
Dnes je možné vybaviť úradný preklad aj v elektronickej podobe, pričom má rovnakú právnu platnosť ako listinný, ak je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom prekladateľa a obsahuje časovú pečiatku. Ide o rýchlejšiu a ekologickejšiu alternatívu, ktorú už akceptuje väčšina úradov a inštitúcií.Zdroj foto: alexlmx / Adobestock.com
Prečítajte si tiež
Slovensko a Ukrajina si vzájomne poskytnú nehnuteľnosti pre diplomatické zastúpenia v Bratislave, Kyjeve a v Užhorode
Nenechajte si ujsť zľavy na smart produkty Dreame