Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovensko bolo vo finále výberu pre nový závod BMW. Uviedol to hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v súvislosti s oznámením automobilky BMW, že postaví svoj nový závod pri maďarskom meste Debrecín.spresnil Stano.Agentúra DPA informovala, že BMW postaví v Maďarsku nový závod za miliardu eur. Stáť bude pri Debrecíne a zamestná vyše 1000 ľudí. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150.000 vozidiel so spaľovacím, hybridným a elektromotorom, uviedol v utorok nemecký koncern v Mníchove. S výstavbou by sa malo začať približne o rok. Kedy sa závod dostane do prevádzky, a ktoré modely bude vyrábať, je ešte otvorené, uviedol hovorca BMW.V Nemecku BMW investuje len v tomto roku vyše miliardy eur do modernizácie závodov a príprav na elektromobilitu. Konkurenčné Audi vyrába v Maďarsku motory aj vozidlá. BMW uviedlo ako dôvod svojho rozhodnutia pre Debrecín jeho dobrú infraštruktúru, blízkosť k dodávateľskému reťazcu a kvalifikovanú pracovnú silu.