V Rakúsku zadržali Slovákov: Chceli sa vlámať do továrne

Neudorf 31. júla (TASR) - Hliadka rakúskej polície zadržala v nedeľu popoludní priamo pri čine dvoch Slovákov vo veku 43 a 51 rokov, ktorí sa pokúšali násilím vniknúť do opusteného továrenského areálu v Neudorfe v okrese Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland.Informáciu priniesla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na v utorok zverejnenú správu polície.Na oboch mužov podali podľa rovnakého zdroja trestné oznámenie. Staršieho z nich previezli do justičného zariadenia vo viedenskej štvrti Josefstadt, pretože ho prokuratúra hlavného mesta Rakúska hľadala už pre podozrenie z krádeže.