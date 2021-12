Slovensko bude aj naďalej podporovať Albánsko na ceste do EÚ, vyhlásil Klus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Proces rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu, ako kľúčového regiónu v našom susedstve, považuje SR za mimoriadne dôležitý. Slovensko vďaka vlastným skúsenostiam veľmi dobre vie, aká dôležitá je silná podpora záujemcov o členstvo v únii. Angažovanosť diplomacie ako dlhoročného podporovateľa európskej integrácie bude preto pokračovať.Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus počas pondelkového plenárneho zasadnutia Národného konventu o európskej integrácii Albánska 2021-2023. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.Podujatie, ktoré malo podobu videokonferencie, pripravilo Európske hnutie v Albánsku v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a finančnou podporou SlovakAid. Národný konvent môže podľa Klusa zohrať veľmi dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia o krokoch vedúcich k členstvu v EÚ.Klus uviedol, že počas tohtoročnej pracovnej návštevy Albánska dostal unikátnu príležitosť dôslednejšie spoznať túto krajinu a cestu využil aj na sériu diskusií, ktoré mu poskytli dobrý prehľad o situácii v nej.„Presvedčil som sa, že budúcnosť Albánska je v EÚ. Slovensko bude preto aj naďalej podporovať našich albánskych priateľov na ceste do EÚ, čo zahŕňa aj plnenie dôležitej reformnej agendy či posilňovanie demokratických mechanizmov vrátane ochrany právneho štátu a boja proti korupcii,“ povedal štátny tajomník Klus.