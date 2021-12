Veľká Británia má novú brexitovú vyjednávačku, Trussová nahradí vo funkcii Frosta

Rezignácia po turbulentnom týždni

Prekážali mu opatrenia proti COVID-19

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu oznámil menovanie britskej ministerky zahraničia Liz Truss za novú hlavnú vyjednávačku s Európskou úniou (EÚ) po brexite. Stalo sa tak po tom, čo doterajší minister pre brexit David Frost odstúpil z vlády.Truss bude mať ministerskú zodpovednosť s EÚ a bude viesť rokovania s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z ustanovení dohody o brexite, ktorá sa týka obchodu so Severným Írskom, uviedol vo vyhlásení úrad premiéra.Frost rezignoval po turbulentnom týždni vo vládnej Konzervatívnej strane. Vo svojom rezignačnom liste vyjadril obavy o smerovaní vlády.„Dúfam, že sa čo najrýchlejšie posunieme tam, kam sa potrebujeme dostať: mierne regulované, nízke dane, podnikateľské hospodárstvo na vrchole modernej vedy a ekonomických zmien,“ uviedol politik.Tiež vyjadril rastúce rozčarovanie nad politikou konzervatívnej vlády v oblasti zdaňovania a pandémie ochorenia COVID-19.Noviny Mail on Sunday, ktoré v nedeľu ako prvé informovali o ministrovej rezignácii, uviedli že Frostovo rozhodnutie podnietilo minulotýždňové zavedenie nových pandemických obmedzení.K nim patrí aj požiadavka, aby sa ľudia pri vstupe do nočných klubov a iných preľudnených miest preukázali potvrdením o očkovaní alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus.