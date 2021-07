Slovensko bude mať na otváracom ceremoniáli olympiády v Tokiu dvoch vlajkonosičov

Pvýkrát v histórii

Beňuš účasť dlhšie zvažoval

Ďalší medailisti

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskými vlajkonosičmi na piatkovom otváracom ceremoniáli Hier XXXII. olympiády v Tokiu budú strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a vodný slalomár Matej Beňuš Muž aj žena so štátnou vlajkou počas slávnostného defilé krajín na OH je novinka, ktorá sa odteraz stane pravidlom. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zmenil zaužívanú prax jedného vlajkonosiča pre každú výpravu.V rámci presadzovania rodovej rovnosti dal v Tokiu každému národnému olympijskému výboru premiérovo možnosť, aby so zástavou jeho krajiny na otváracom ceremoniále na čele výpravy išli spoločne muž a žena."V slovenskej výprave voľba padla na dvoch olympijských medailistov z celkového počtu šesť, ktorí budú súťažiť v Tokiu. Zuzana Rehák Štefečeková je strieborná medailistka v trape z OH 2008 v Pekingu aj z OH 2012 v Londýne, Matej Beňuš zase získal striebro v kategórii C1 na predošlých OH 2016 v Riu de Janeiro. Obaja sú zároveň viacnásobní majstri sveta aj Európy," informoval o tom oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.Beňuš, ktorého kvalifikácia v kategórii C1 čaká už túto nedeľu, svoju účasť na otváracom ceremoniáli dlhšie zvažoval, ale napokon sa rozhodol prijať poctu niesť slovenskú zástavu. Rehák Štefečeková, ktorá začne súťažiť až o tri dni neskôr, ponuku Slovenského olympijského športového výboru a vedenia výpravy prijala bez váhania.Na OH v Riu de Janeiro 2016 Rehák Štefečeková napriek istoty miestenky chýbala, pretože uprednostnila materské povinnosti. Do Tokia prišla už ako dvojnásobná mama a pod piatimi kruhmi sa predstaví znovu po deviatich rokoch.Z ďalších štyroch stále aktívnych olympijských medailistov v našej tokijskej výprave je v japonskej metropole len ďalšia strelkyňa Danka Barteková (bronzová v skeete na OH 2012 v Londýne), ktorá niesla slovenskú zástavu na slávnostnom otvorení OH 2016 v Brazílii."Rýchlostní kanoisti Erik Vlček (v zbierke má dve strieborné medaily - z Pekingu 2008 a z Ria 2016, aj bronz z Atén 2004) a Denis Myšák (striebro z Ria 2016) sú síce už v Japonsku, ale pripravujú sa v kempe v meste Katori asi 100 km od Tokia. V Olympijskej dedine sa prestriedajú s vodnými slalomármi po ich odchode domov. Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Matej Tóth príde do Japonska až neskôr, pretože jeho súťaž v Sappore (zhruba tisíc kilometrov severne od Tokia) je v programe hier až krátko pred ich záverom. V Tokiu sú v iných pozíciách prítomní ešte dvaja slovenskí olympijskí medailisti a dokonca zlatí vo vodnom slalome. Peter Škantár trénuje práve Mateja Beňuša a držiteľ piatich cenných kovov Michal Martikán na OH pôsobí ako poradca v rakúskej výprave," doplnil informácie zo slovenského tábora na OH v Tokiu web olympic.sk.