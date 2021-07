Softbal sa po 13 rokoch vrátil do programu letnej olympiády, z víťazstva sa tešili Japonky i Američanky

Hrať sa tu bude aj mužský bejzbal

Zákaz platí pre celý program

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijské hry v Tokiu sa ešte oficiálne nezačali, ale niektoré kolektívne športy už rozbehli svoje súťaže. Na úvod softbalového turnaja žien domáce Japonky zdolali Austrálčanky 8:1 a Američanky si poradili s Taliankami 2:0. Súboj Mexiko - Kanada ešte hrajú, priebežný stav je 0:4.Zápasy sa konali vo Fukušime, približne 300 km severne od centra hier Tokia bez prítomnosti divákov na tribúnach. Práve Fukušima bola pred desiatimi rokmi svedkom tragédie veľkých rozmerov, keď po zemetrasení ničivá vlna cunami spôsobila nukleárnu katastrofu v miestnej jadrovej elektrárni.Vo Fukušime sa okrem ženského softbalu bude hrať aj mužský bejzbal. Oba tieto športy sa vrátili do programu OH prvýkrát od roku 2008. Softbal bol jeho súčasťou v rokoch 1996 - 2008 a bejzbal v rokoch 1992 - 2008.V stredu sa šiestimi zápasmi začne aj futbalový turnaj žien. Hrať sa bude v Sappore, Mijagi a Tokiu a na programe sú zápasy Veľká Británia - Čile, Brazília - Čína, Švédsko - USA, Japonsko - Kanada, Zambia - Holandsko a Austrália - Nový Zéland.Hry XXXII. olympiády oficiálne otvoria v piatok 23. 7. po 13.00 h SELČ, keď sa uskutoční úvodný ceremoniál. Na Národnom štadióne v Tokiu však pri slávnostnom defilé krajín budú chýbať fanúšikovia.Zákaz vstupu fanúšikov do hľadísk olympijských športovísk platí pre celý program olympijských hier, ktoré potrvajú do 8. augusta. Dôvodom je stúpajúci počet pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom v japonskej metropole.