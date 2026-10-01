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01. októbra 2026
Slovensko bude mať nový pamätný deň, parlament schválil na návrh národniarov Deň štátnej vlajky
Tagy: Deň štátnej vlajky Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odvolanie ministra Pamätný deň Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Za návrh hlasovalo 77 zo 137 prítomných poslancov. Slovensko bude mať nový pamätný deň. Národná rada SR vo štvrtok schválila návrh skupiny poslancov
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1.10.2026 (SITA.sk) - Za návrh hlasovalo 77 zo 137 prítomných poslancov.
Slovensko bude mať nový pamätný deň. Národná rada SR vo štvrtok schválila návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej strany (SNS), podľa ktorého bude 18. september Dňom štátnej vlajky Slovenskej republiky.
Za návrh hlasovalo 77 zo 137 prítomných poslancov. Išlo o prvé hlasovanie parlamentu po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Nový pamätný deň má podľa predkladateľov posilniť povedomie o štátnej vlajke ako jednom zo základných symbolov slovenskej štátnosti.
Jeho účelom má byť každoročné pripomenutie historického a symbolického významu vlajky najmä vo vzdelávaní, kultúre a občianskom a spoločenskom živote. Nový pamätný deň nebude dňom pracovného pokoja.
Návrh nemení okruh štátnych sviatkov ani režim pracovného času a podľa jeho autorov nezakladá nové povinnosti pre občanov, firmy ani verejné inštitúcie.
„Som veľmi hrdý na to, že Slovensko má Deň štátnej vlajky tak, ako to má každý štát a ak by to niekto chcel kritizovať, je dôležité aj v kontexte národnej politiky, aby jeden zo štátnych symbolov mal takýto dôstojný deň,“ povedal šéf SNS Andrej Danko.
Dátum 18. september sa podľa predkladateľov návrhu viaže na udalosti z roku 1848, keď slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska.
„Revolučné roky 1848 a 1849 majú významné miesto v slovenských národných dejinách, keďže sú spojené s národnoemancipačným úsilím Slovákov, s formovaním modernej slovenskej politickej reprezentácie a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Práve toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka Slovenskej republiky,“ píše sa v schválenom návrhu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko bude mať nový pamätný deň, parlament schválil na návrh národniarov Deň štátnej vlajky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko bude mať nový pamätný deň. Národná rada SR vo štvrtok schválila návrh skupiny poslancov Slovenskej národnej strany (SNS), podľa ktorého bude 18. september Dňom štátnej vlajky Slovenskej republiky.
Za návrh hlasovalo 77 zo 137 prítomných poslancov. Išlo o prvé hlasovanie parlamentu po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Nový pamätný deň má podľa predkladateľov posilniť povedomie o štátnej vlajke ako jednom zo základných symbolov slovenskej štátnosti.
Nový pamätný deň
Jeho účelom má byť každoročné pripomenutie historického a symbolického významu vlajky najmä vo vzdelávaní, kultúre a občianskom a spoločenskom živote. Nový pamätný deň nebude dňom pracovného pokoja.
Návrh nemení okruh štátnych sviatkov ani režim pracovného času a podľa jeho autorov nezakladá nové povinnosti pre občanov, firmy ani verejné inštitúcie.
„Som veľmi hrdý na to, že Slovensko má Deň štátnej vlajky tak, ako to má každý štát a ak by to niekto chcel kritizovať, je dôležité aj v kontexte národnej politiky, aby jeden zo štátnych symbolov mal takýto dôstojný deň,“ povedal šéf SNS Andrej Danko.
Miesto v slovenských národných dejinách
Dátum 18. september sa podľa predkladateľov návrhu viaže na udalosti z roku 1848, keď slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska.
„Revolučné roky 1848 a 1849 majú významné miesto v slovenských národných dejinách, keďže sú spojené s národnoemancipačným úsilím Slovákov, s formovaním modernej slovenskej politickej reprezentácie a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Práve toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka Slovenskej republiky,“ píše sa v schválenom návrhu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko bude mať nový pamätný deň, parlament schválil na návrh národniarov Deň štátnej vlajky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deň štátnej vlajky Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odvolanie ministra Pamätný deň Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)
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