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01. októbra 2026

V prípade útoku na Kaliningrad prichádza do úvahy použitie všetkých druhov zbraní, vyhlásil Putin


Tagy: bieloruské hrozby Kaliningrad Pobaltské štáty Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ruský prezident zároveň tvrdí, že Moskva nemá v úmysle na nikoho zaútočiť a zbrane by použila iba v prípade agresie. Rusko by v prípade ...



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russia_putin_36239 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident zároveň tvrdí, že Moskva nemá v úmysle na nikoho zaútočiť a zbrane by použila iba v prípade agresie.


Rusko by v prípade priameho útoku na Kaliningradskú oblasť zvážilo použitie všetkých druhov zbraní, ktoré má k dispozícii, vyhlásil vo štvrtok prezident Vladimir Putin. Zároveň tvrdil, že Moskva nemá v úmysle na nijakú krajinu zaútočiť.

„Ak dôjde k priamemu útoku na Ruskú federáciu, potom bude, samozrejme, otázka nasadenia všetkých druhov zbraní, ktoré má naša krajina k dispozícii, nevyhnutne a okamžite na programe. Je to nevyhnutné,“ povedal Putin na výročnom zasadnutí Valdajského diskusného klubu.

Nezodpovedná jadrová rétorika


Napätie okolo Kaliningradskej oblasti, silne militarizovanej ruskej exklávy medzi Poľskom, Litvou a Baltským morom, v posledných mesiacoch rastie.

Štáty NATO uskutočnili v blízkosti jej hraníc niekoľko vojenských cvičení, čo Moskva označila za provokáciu.

NATO naopak odsúdilo ruskú „hrozbu použitia sily vrátane akejkoľvek nezodpovednej jadrovej rétoriky“ a zdôraznilo, že je obrannou Alianciou.

Putin nechce útočiť


Putin vo štvrtok opätovne kritizoval „po sebe nasledujúce vojenské cvičenia v Baltskom mori“ a údajné „pokusy zadržiavať“ ruské plavidlá.

„Toto všetko predstavuje eskaláciu,“ vyhlásil. Ruský prezident zároveň odmietol tvrdenia, že Moskva plánuje v budúcnosti napadnúť ďalšie európske krajiny.

„Nemáme v úmysle na nikoho zaútočiť – ani v roku 2029, ani v roku 2030, ani v roku 2050,“ povedal Putin.

„Ak však budeme čeliť agresii, budeme nútení odpovedať. Občania európskych krajín to musia jasne pochopiť,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - V prípade útoku na Kaliningrad prichádza do úvahy použitie všetkých druhov zbraní, vyhlásil Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bieloruské hrozby Kaliningrad Pobaltské štáty Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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