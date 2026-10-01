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01. októbra 2026
V prípade útoku na Kaliningrad prichádza do úvahy použitie všetkých druhov zbraní, vyhlásil Putin
Ruský prezident zároveň tvrdí, že Moskva nemá v úmysle na nikoho zaútočiť a zbrane by použila iba v prípade agresie. Rusko by v prípade ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident zároveň tvrdí, že Moskva nemá v úmysle na nikoho zaútočiť a zbrane by použila iba v prípade agresie.
Rusko by v prípade priameho útoku na Kaliningradskú oblasť zvážilo použitie všetkých druhov zbraní, ktoré má k dispozícii, vyhlásil vo štvrtok prezident Vladimir Putin. Zároveň tvrdil, že Moskva nemá v úmysle na nijakú krajinu zaútočiť.
„Ak dôjde k priamemu útoku na Ruskú federáciu, potom bude, samozrejme, otázka nasadenia všetkých druhov zbraní, ktoré má naša krajina k dispozícii, nevyhnutne a okamžite na programe. Je to nevyhnutné,“ povedal Putin na výročnom zasadnutí Valdajského diskusného klubu.
Napätie okolo Kaliningradskej oblasti, silne militarizovanej ruskej exklávy medzi Poľskom, Litvou a Baltským morom, v posledných mesiacoch rastie.
Štáty NATO uskutočnili v blízkosti jej hraníc niekoľko vojenských cvičení, čo Moskva označila za provokáciu.
NATO naopak odsúdilo ruskú „hrozbu použitia sily vrátane akejkoľvek nezodpovednej jadrovej rétoriky“ a zdôraznilo, že je obrannou Alianciou.
Putin vo štvrtok opätovne kritizoval „po sebe nasledujúce vojenské cvičenia v Baltskom mori“ a údajné „pokusy zadržiavať“ ruské plavidlá.
„Toto všetko predstavuje eskaláciu,“ vyhlásil. Ruský prezident zároveň odmietol tvrdenia, že Moskva plánuje v budúcnosti napadnúť ďalšie európske krajiny.
„Nemáme v úmysle na nikoho zaútočiť – ani v roku 2029, ani v roku 2030, ani v roku 2050,“ povedal Putin.
„Ak však budeme čeliť agresii, budeme nútení odpovedať. Občania európskych krajín to musia jasne pochopiť,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - V prípade útoku na Kaliningrad prichádza do úvahy použitie všetkých druhov zbraní, vyhlásil Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko by v prípade priameho útoku na Kaliningradskú oblasť zvážilo použitie všetkých druhov zbraní, ktoré má k dispozícii, vyhlásil vo štvrtok prezident Vladimir Putin. Zároveň tvrdil, že Moskva nemá v úmysle na nijakú krajinu zaútočiť.
„Ak dôjde k priamemu útoku na Ruskú federáciu, potom bude, samozrejme, otázka nasadenia všetkých druhov zbraní, ktoré má naša krajina k dispozícii, nevyhnutne a okamžite na programe. Je to nevyhnutné,“ povedal Putin na výročnom zasadnutí Valdajského diskusného klubu.
Nezodpovedná jadrová rétorika
Napätie okolo Kaliningradskej oblasti, silne militarizovanej ruskej exklávy medzi Poľskom, Litvou a Baltským morom, v posledných mesiacoch rastie.
Štáty NATO uskutočnili v blízkosti jej hraníc niekoľko vojenských cvičení, čo Moskva označila za provokáciu.
NATO naopak odsúdilo ruskú „hrozbu použitia sily vrátane akejkoľvek nezodpovednej jadrovej rétoriky“ a zdôraznilo, že je obrannou Alianciou.
Putin nechce útočiť
Putin vo štvrtok opätovne kritizoval „po sebe nasledujúce vojenské cvičenia v Baltskom mori“ a údajné „pokusy zadržiavať“ ruské plavidlá.
„Toto všetko predstavuje eskaláciu,“ vyhlásil. Ruský prezident zároveň odmietol tvrdenia, že Moskva plánuje v budúcnosti napadnúť ďalšie európske krajiny.
„Nemáme v úmysle na nikoho zaútočiť – ani v roku 2029, ani v roku 2030, ani v roku 2050,“ povedal Putin.
„Ak však budeme čeliť agresii, budeme nútení odpovedať. Občania európskych krajín to musia jasne pochopiť,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - V prípade útoku na Kaliningrad prichádza do úvahy použitie všetkých druhov zbraní, vyhlásil Putin © SITA Všetky práva vyhradené.
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