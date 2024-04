Slovensko bude mať olympijský dom v Paríži, SOŠV pripravuje aj veľkolepú akciu v Bratislave (foto)

Olympijská atmosféra na Slovensku

16.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) počas tohtoročných OH v Paríži chystá okrem Slovenského domu priamo vo francúzskej metropole aj veľkú akciu priamo na Slovensku. Bude ňou Olympijský festival, ktorý sa uskutoční v Bratislave pri jazere Kuchajda."Slovenská športová akcia leta so zameraním na celé rodiny prinesie návštevníkom pocity, ktoré prežívajú návštevníci olympijských hier. Každý deň budú súťaže o rôzne veci, aj bohatý sprievodný kultúrny program vrátane zaujímavých koncertov. Počas Olympijského festivalu sa pripravujú aj viaceré športové zápolenia," informuje oficiálny web SOŠV, ktorý od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) získal licenciu na využívanie rovnakých vizuálov, ktoré budú na športoviskách v Paríži."Vďaka licencii od MOV môžeme aj na Slovensko priniesť olympijskú atmosféru, ktorú mnohí Slováci ešte naživo nezažili. Ponúkame celým rodinám možnosť stráviť príjemné dni, vyskúšať si rôzne športové disciplíny v prítomnosti známych športových mien a ešte popri tom podporovať našich olympionikov v ich parížskom snažení,“ informoval prezident SOŠV Anton Siekel podľa olympic.sk.Súčasťou Olympijského festivalu v Bratislave budú viacerí úspešní športovci z minulosti a po návrate z Paríža aj súčasní olympionici."Olympijský festival vhodne zapadne do ponuky prázdninových aktivít v Bratislave. Kombinácia vyskúšať si športové disciplíny a zároveň podporovať športovcov v Paríži vytvorí príležitosť na nezabudnuteľný zážitok. Ponúkame možnosť otestovať sa vo viac ako dvoch desiatkach športov, ochutnať i skvelé jedlo a zabaviť sa na zaujímavých koncertoch či iných kultúrnych podujatiach. Olympijský festival bude otvorený každý deň počas trvania parížskych hier od predpoludnia až do večera. Jednotlivé ťaháky programu predstavíme v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba V stredu 17. apríla bude presne 100 dní do začiatku OH v Paríži, Slovensko má istých spolu zatiaľ len 14 miesteniek v štyroch športoch.Účasť pod piatimi kruhmi majú istú zatiaľ dve atlétky, dve miesta obsadia reprezentanti SR v cestnej cyklistike, šesť v streľbe a štyri vo vodnom slalome. V ďalších športoch vyvrcholia kvalifikácie až koncom júna. Isté je, že Slovensko nebude mať zastúpenie v kolektívnom športe."Vzhľadom na vývoj kvalifikačných procesov očakávame, že do Paríža vyšleme výpravu s 30 až 35 športovcami. Verím, že sa do Paríža podarí prebojovať aj ďalším atlétom, plavcom, rýchlostným kanoistom, triatlonistom, lukostrelcom, zápasníkom, boxerom,“ poznamenal riaditeľ športového oddelenia SOŠV Roman Buček Spomenutý Slovenský dom v Paríži bude sídliť v reštaurácii Ventrus a jej blízkom okolí. To všetko v severovýchodnej časti francúzskej metropoly v parku La Villette, v ktorom vznikne Park národov a jeho súčasťou bude 13 národných domov."Som hrdý, že sa nám podarilo nájsť priestory v Parku národov. Verím, že Slovenský dom sa stane miestom nezabudnuteľných zážitkov,“ povedal Siekel.„Prichádzame s novým konceptom. Slovenský dom bude prvýkrát otvorený aj pre verejnosť. Prepojenie športovcov, fanúšikov a podporovateľov Slovenského olympijského tímu vytvorí v dome unikátnu atmosféru,“ uviedol Liba.