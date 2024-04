Hrivík priznal zranenie, no verí, že o účasť na majstrovstvách nepríde

Problém v dolnej časti tela

Väčšia motivácia

16.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík priznal, že zranenie, ktoré utrpel počas play-off švédskej najvyššej súťaže SHL , mu naďalej spôsobuje ťažkosti a neumožňuje zapojiť sa do kempu reprezentácie.Tridsaťdvaročný center v rozhovore pre denník Šport upresnil, že do tréningového procesu by sa chcel zapojiť v priebehu budúceho týždňa. „Nedokážem odhadnúť, či potrebujem na doliečenie týždeň, dva alebo tri,“ priznal rodák z Čadce.Hrivík, ktorý bol na predchádzajúcom svetovom šampionáte v lotyšskej Rige kapitánom výberu trénera Craiga Ramsayho si zranenie privodil ešte 23. marca v prvom zápase štvrťfinálovej série jeho Leksandu proti Frölunde.„Mám problém v dolnej čast tela na dvoch miestach. Snažil som sa v Leksande vrátiť na ľad, ale zvládol som len jednu tretinu a mal som pocit, že sa to zhoršilo. Čaká ma ešte vyšetrenie u špecialistu. Je možné, že ma to bude len bolieť, ale neobmedzovať,“ povedal pre denník Šport Hrivík.„Chcel som sa natiahnuť za pukom, ktorý šiel do protismeru, noha mi vošla do ryhy, stratil som stabilitu a spadol na mantinel. Mal som veľké šťastie na to, aký to bol silný náraz,“ ozrejmil útočník, ktorý bol zároveň kapitán bronzového tímu Slovenska na OH v Pekingu 2022 a pridal: „Pozerám sa na to tak, že by nemalo byť nič ohrozené. Som pozitívne naladený.“Hrivík s optimizmom hľadí aj na skladbu národného tímu na MS 2024 v Prahe a Ostrave. O účasť na turnaji za riekou Moravou by, pochopiteľne, nerád prišiel.„Nemal som šťastie hrať na majstrovstvách sveta v roku 2015 v Česku a takisto ani pred piatimi rokmi doma na Slovensku. O to viac by som nerád chýbal v terajšej zostave. Verím, že vytvoríme super partiu a dokážeme potešiť národ. Dúfam, že prídu aj chalani z NHL . Motivácia by mala byť väčšia, keďže je šampionát tak blízko,“ uzavrel bývalý hráč New Yorku Rangers či Calgary Flames