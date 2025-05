Slovensko bude mať prvý hotel značky Best Western, svoje brány otvorí v meste Prešov

39 moderne zariadených izieb

Významný krok

10.5.2025 (SITA.sk) - Tretie najväčšie mesto Slovenska sa pripravuje na otvorenie prvého hotela pod značkou Best Western. Best Western Hotel Prešov, ktorý bude spravovaný slovenskou hotelovou sieťou APLEND, otvorí svoje dvere 1. júna 2025.Tento termín je načasovaný len niekoľko dní pred začiatkom Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov (UEFA U21), čo predstavuje ideálnu príležitosť pre návštevníkov a fanúšikov tohto prestížneho športového podujatia Hotel sa nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice, len 4–5 minút jazdy od diaľnice, čo zabezpečuje pohodlný prístup pre hostí prichádzajúcich z rôznych častí Slovenska aj zo zahraničia. Budova hotela je súčasťou obchodného centra Solivaria, neďaleko priemyselnej zóny, čo ocení najmä biznis klientela.Best Western Hotel Prešov ponúkne 39 moderne zariadených izieb vrátane štúdií, apartmánov s balkónom a mezonetových izieb, ktoré poskytnú pohodlné ubytovanie pre 2 až 6 osôb. V hoteli sa bude nachádzať priestranná recepcia, miestnosť pre podávanie raňajok a lounge. V blízkosti hotela bude tiež otvorená nová reštaurácia.Za projektom stojí slovenská spoločnosť APLEND, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou hotelov a apartmánových rezortov, predovšetkým vo Vysokých Tatrách a v Bratislave. Rozšírenie pôsobnosti na východné Slovensko a otvorenie hotela pod značkou Best Western predstavuje pre APLEND významný krok v rámci strategickej expanzie."Veríme, že Best Western Hotel Prešov pozitívne ovplyvní rozvoj cestovného ruchu a služieb v regióne. Prešov má veľký potenciál, a chýbal mu hotel, ktorý by spĺňal očakávania medzinárodnej klientely. Sme hrdí na to, že APLEND môže stáť za týmto projektom a priniesť do Prešova kvalitu, na akú sú hostia zvyknutí v zahraničí," uviedol Matej Matejka, predseda predstavenstva spoločnosti APLEND.Marcus Smola, šéf spoločnosti BWH Hotels Central Europe, dodal: "Teší nás, že sme týmto krokom smerom k Prešovu vstúpili opäť po dlhom čase na Slovensko s novým hotelom Best Western."Otvorenie hotela prinesie nielen nové pracovné miesta, ale aj podporí rozvoj cestovného ruchu v regióne, čím prispeje k ekonomickému rastu mesta Prešov.