Ministerstvo vnútra chce zlepšiť evidenciu vojnových hrobov, vznikne nová centrálna databáza

Nová databáza

Spomienka na padlých

Údaje o vyše 30-tisíc hroboch obetí oboch svetových vojen

Najväčšie vojenské cintoríny

10.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR začína s viacerými aktivitami, ktoré by mali zlepšiť evidenciu vojnových hrobov a starostlivosť o tieto pietne miesta. Ako rezort vnútra informoval, v pláne je systematický výskum, ktorý by mal priniesť spresnenie údajov o vojakoch pochovaných na území Slovenska."Umožňuje to najmä rozsiahla digitalizácia realizovaná v rôznych krajinách sveta, a tiež využitie moderných technológií pri spracovaní a triedení získaných údajov," uvádza MV SR.Historici by sa mali venovať aj hrobom vojakov, ktorí pochádzali z územia súčasnej SR a počas dvoch svetových vojen zahynuli na bojiskách po celom svete. Vzniknúť by mala nová databáza vojnových hrobov a padlých vojakov, priebežne by mala byť aktualizovaná. Záujemcom pomôže ľahko nájsť údaje o ich predkoch, ktorí padli počas svetových vojen.Ako uviedol štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák Hlas-SD ), nová centrálna databáza vznikne za pomoci digitalizácie, historických prameňov a moderných technológií. "Chceme, aby ľudia vedeli nájsť informácie o svojich predkoch, ktorí bojovali a padli za slobodu. Preto budujeme moderný nástroj, ktorý sprístupní pamäť národa v podobe hodnoverných a dôstojných údajov," uviedol Kaliňák.Pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, ktoré si Slovensko pripomenulo 8. mája, štátny tajomník MV SR zdôraznil, že jej udalosti nás neprestávajú učiť o dôležitosti mieru, ľudskej dôstojnosti a zodpovednosti voči minulosti. Deň víťazstva nad fašizmom nie je len spomienkou na minulosť. Je aj mementom, že sloboda a demokracia sú mimoriadne zraniteľné. Vybojovali ich tí, ktorí odmietli mlčať, keď bolo jednoduchšie sklopiť zrak. Spomienka na padlých je pre nás záväzkom – nielen historickým, ale aj morálnym," dodal.Ako rezort vnútra ďalej uviedol, jeho Ústredná evidencia vojnových hrobov má v súčasnosti údaje o vyše 30-tisíc hroboch obetí oboch svetových vojen. "Úlohu štátnej správy na úseku vojnových hrobov plní Ministerstvo vnútra SR, praktickú starostlivosť vykonávajú obce a mestá. Rezort vnútra poskytuje finančný príspevok vo výške päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy na jeden hrob – v roku 2025 ide o sumu 23,45 eura," doplnilo MV SR.Druhá svetová vojna si vyžiadala životy viac ako 350-tisíc obyvateľov bývalého Československa. Spôsobila tiež výrazné hospodárske škody. "Oslobodzovanie územia Slovenska si vyžiadalo životy vyše 60-tisíc vojakov Červenej armády, takmer 11-tisíc vojakov Rumunskej armády a viac než 1 700 príslušníkov 1. československého armádneho zboru," dodáva ministerstvo s tým, že na Slovensku možno nájsť desiatky cintorínov pripomínajúcich udalosti z rokov 1939 až 1945."Najväčšie cintoríny vojakov Červenej armády sú vo Zvolene, Michalovciach, Svidníku, Bratislave (Slavín), Košiciach, Štúrove, Žiline, Trebišove či Humennom. Vojenský cintorín 1. československého armádneho zboru nájdeme napríklad na Dukle a v Liptovskom Mikuláši. Vojaci Rumunskej kráľovskej armády sú pochovaní najmä vo Zvolene, ale aj v Trenčianskej Teplej či Starej Turej. Na Slovensku je zároveň pochovaných viac než 15-tisíc nemeckých vojakov," priblížil rezort vnútra s tým, že po celom slovenskom území sú aj stovky pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ pripomínajúcich udalosti 2. svetovej vojny. Mementom sú aj miesta represálií voči civilnému obyvateľstvu, ktoré pripomínajú hrôzy vojny."Každý vojnový hrob, pamätník alebo tabuľa je svedectvom o konkrétnych ľudských príbehoch. Ide o živú pamäť národa, ktorú máme povinnosť chrániť a odovzdávať ďalším generáciám. Dôstojná starostlivosť o vojnové hroby je prejavom našej úcty a odrazom kultúrnej vyspelosti spoločnosti. Zároveň ide o napĺňanie medzinárodných záväzkov, ktoré Slovensko plne rešpektuje," uzavrel Kaliňák.