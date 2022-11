Slovensko bude mať rekordný počet starostov rómskej národnosti, najviac ich bolo zvolených v Banskobystrickom kraji

Lídrom Banskobystrický kraj

Rastúca tendencia od roku 2018

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude mať rekordný počet starostov rómskej národnosti. Informoval o tom prezident Inštitútu Mateja Bela (IMB) Ábel Ravasz v tlačovej správe. Inštitút uskutočnil volebný monitoring, na základe ktorého zistili, že v spojených voľbách, ktoré sa konali v sobotu 29. októbra, dali voliči dôveru až 52 rómskym starostom a starostkám.„Potvrdzuje to trend zvyšovania sa počtu zástupcov tejto národnostnej menšiny v miestnej samospráve. V roku 2014 IMB eviduje 38 zvolených starostov a o štyri roky neskôr navýšenie na 44 zvolených starostov," uviedol Ravasz.Z volebného monitoringu ďalej vyplýva, že najviac rómskych starostov bude v Banskobystrickom kraji, a to 19, v Prešovskom kraji zvíťazilo 15 kandidátov a v Košickom kraji 14. Medzi okresmi je na prvej priečke Rimavská Sobota s 12 rómskymi starostami.„Medzi stranami s najvyšším počtom zvolených rómskych starostov a starostiek nájdeme Stranu rómskej koalície (12 starostov), Hlas - sociálna demokracia (10 starostov), za maďarskú Alianciu bolo zvolených šesť starostov a stranu Princíp päť starostov," informoval Ravasz.Dodal, že strana Princíp v minulosti figurovala ako Strana rómskej únie Slovenska.Monitoring ukázal, že voliči si vybrali i troch rómskych nezávislých kandidátov, čo je menej ako v roku 2018. Vtedy sa počet nezávislých starostov ustálil na deviatich.„Monitorovanie úspešnosti rómskych kandidátov do miestnej samosprávy je dôležité z dôvodu zabezpečenia zmysluplnej participácie rómskej komunity v politických procesoch na lokálnej úrovni. Národnosť sa nerovná odbornosť, ale ťažko si viem predstaviť spoločenskú spravodlivosť bez zastúpenia menšín v miestnych samosprávach," tvrdí Ravasz.Ďalej uviedol, že podľa výskumu Atlas rómskych komunít z roku 2019 vyplynulo, že na Slovensku je 171 obcí, kde nadpolovičnú väčšinu obyvateľstva tvoria práve Rómovia. Existuje i ďalších 134 obcí, v ktorých Rómovia tvoria aspoň tretinu obyvateľstva. „V porovnaní s týmito číslami je počet 52 zvolených starostov stále pomerne nízky. Pozitívne však môžeme hodnotiť rastúcu tendenciu od roku 2018," povedal Ábel Ravasz.Podľa IMB čelia rómski starostovia pomerne vysokým neustálym zmenám. Inštitút informuje, že 56 percent aktuálne zvolených starostov rómskej národnosti boli vo svojej obci starostami i doteraz. Zvyšní sú buď noví, alebo staronoví. „IMB eviduje aj osem obcí, kde si v porovnaní s predošlým obdobím voliči vybrali nerómskeho starostu. Reprezentácia rómskych žien ostáva na nízkej úrovni, aj keď tentokrát si voliči zvolili o jednu rómsku starostku viac ako v roku 2018," uzavrel Ravazs.IMB avizoval, že vývoj v tejto oblasti bude naďalej monitorovať.