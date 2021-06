Slovensko bude možno platiť do spoločného rozpočtu NATO viac, minister Naď odhaduje sumu na 15 miliónov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude možno platiť viac do spoločného rozpočtu Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to v pondelok 14. júna na tlačovej besede po summite NATO minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že spoločné financovanie aktivít a operácií NATO bolo jednou z nosných tém rokovania.Ako však zdôraznila prezidentka SR Zuzana Čaputová , uvažovalo sa len o navýšení v rámci už existujúceho záväzku členských štátov NATO dávať na obranu do roku 2024 aspoň dve percentá HDP.Šéf rezortu obrany ďalej skonštatoval, že na summite NATO v Bruseli došlo v tomto smere ku konsenzu a v blízkej budúcnosti bude rozpracovaný koncept, akým spôsobom dôjde k zvýšeniu spoločného financovania.„Pre Slovenskú republiku a špeciálne pre rezort obrany to má dvojitý dopad. Na jednej strane môže prísť k veľmi výraznému navýšeniu našich platieb do spoločného financovania. Dokonca boli úvahy, že by to mohlo byť až o 100 percent. Ale asi až tam nepôjdeme. Ale ak dnes ministerstvo obrany platí približne deväť miliónov ročne do spoločného financovania, tak to môže byť kľudne aj okolo 15 miliónov,“ povedal Naď.Zároveň však dodal, že to môže znamenať aj možnosti pre Slovensko ako tieto peniaze čerpať naspäť.„To znamená, že keď teraz naši vojaci v Lotyšsku pôsobia za peniaze rezortu obrany, tak je možné, že v budúcnosti pri takýchto operáciách to bude preplácané zo spoločného rozpočtu Aliancie,“ uzavrel.