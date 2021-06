Zuzana Čaputová si získava srdcia ľudí, hodnotia europoslanci prezidentkin druhý rok vo funkcii

Získava si srdcia ľudí

Prezidentka je dobrým vzorom

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí poslanci pôsobiaci v Európskom parlamente hodnotia doterajšie úradovanie prezidentky Zuzany Čaputovej pozitívne. Pre agentúru SITA to uviedli na margo druhého roku jej pôsobenia vo funkcii hlavy štátu.Europoslanec Michal Wiezik (Spolu/EPP) spomína na jej uvedenie do úradu s pozitívnym sentimentom, keďže v tom čase začínal v Európskom parlamente a na Slovensku „slávila úspech proeurópska a progresívna politika“.Doterajšie pôsobenie Zuzany Čaputovej hodnotí pozitívne a je rád, že tento pohľad zdieľa aj široká verejnosť.„Pani prezidentka je pravidelne na vrchole rebríčkov dôveryhodnosti. Dalo by sa povedať, že si získala srdcia ľudí. Nerozdeľuje, ale spája a robí tak prirodzene a úprimne,“ uviedol Wiezik.Podľa europoslanca Čaputová Slovensko dôstojne reprezentuje na zahraničnej scéne a je rešpektovaná svetovými politickými špičkami.„Teší ma, že témy životného prostredia a ochrany prírody má vždy zakotvené medzi top prioritami a aj vďaka nej sa environmentálne témy čoraz viac stávajú súčasťou verejnej debaty,“ dodal Wiezik. Ivan Štefanec (KDH/EPP) hodnotí doterajšie pôsobenie prezidentky najmä v zahraničnopolitickej oblasti výborne.„Udržiava a rozvíja naše euroatlantické vzťahy. V čase pandemických opatrení bola pre občanov dobrým vzorom a stabilizačným prvkom v prípadoch vládnych kríz,“ povedal europoslanec.Štefanec želá prezidentke do ďalšieho pôsobenia veľa trpezlivosti a aj „štátnickej rozvahy so súčasnou vládou a niektorými jej členmi“. Wiezik jej zas želá, aby ju prezidentský úrad naďalej bavil a aby sa oň uchádzala opakovane.Zuzana Čaputová sa prezidentského úradu ujala 15. júna 2019.