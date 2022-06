Slovensko bude od januára členom Hospodárskej a sociálnej rady OSN, Korčok vyzdvihol úsilie slovenskej diplomacie

Rozvoj a priority OSN

Členstvo Slovenska v ECOSOC bude podľa rezortu diplomacie príležitosťou potvrdiť a zintenzívniť angažovanosť krajiny v multilaterálnej spolupráci a priamo ovplyvniť rozvojové priority OSN. Slovensko pôsobilo naposledy v ECOSOC v rokoch 2010 – 2012.

Vojna na Ukrajine

Slovensko bude od januára 2023 členom Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , Slovensko zvolili za člena 10. júna v New Yorku na trojročné obdobie.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) vyzdvihol diplomatické úsilie vedúce k zvoleniu Slovenska do jedného z najvýznamnejších orgánov Organizácie Spojených národov (OSN) a potvrdil pripravenosť slovenskej diplomacie plne sa angažovať pri formovaní rozvojových programov OSN.„V období hospodárskej krízy a narastajúcej potravinovej a energetickej neistoty vo svete je zvolenie Slovenska do ECOSOC príležitosťou aktívne prispievať do diskusie o udržateľnej obnove po pandémii a o úlohe medzinárodného spoločenstva pri rekonštrukcii Ukrajiny," ozrejmil.ECOSOC je 54-členný orgán OSN pre ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty udržateľného rozvoja a na Agendu 2030. Ide o jeden zo šiestich hlavných orgánov OSN.V súčasnosti sa ECOSOC zameriava aj na negatívne dopady vojny na Ukrajine, pandémie COVID-19 a zmeny klímy na globálny rozvoj a hľadá riešenia pre včasnú implementáciu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.