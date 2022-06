VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vieme už, ako by mohlo vyzerať tohoročné leto

Druhý júnový týždeň priniesol prevažne počasie s oblačnosťou a prehánkami, v posledných dňoch aj s plošnými zrážkami a prechodným menej výrazným ochladením, ktoré sa najviac prejavilo na západe krajiny. Pocitovú teplotu znižoval aj čerstvý vietor, ktorý sa rozfúkal.





Zatiaľ sme teda nezažili nápor horúčav, ani významný výskyt teplôt vzduchu 30 a viac stupňov Celzia, ktoré už definujú tzv. tropický deň. Prinesie viac tropických dní druhá polovica júna? A máme aspoň približnú predstavu, čo nás čaká v lete?„Tohtoročná jar (teda obdobie od marca do mája) skončila na väčšine územia Slovenska v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901-2000 ako teplotne normálna, aj keď s kladnou teplotnou odchýlkou. Teplý bol máj, ako teplotne nadnormálna skončila aj prvá júnová dekáda,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. „Jún býval aj v minulosti najpremenlivejším a najchladnejším mesiacom leta, preto sa vlny horúčav v tomto mesiaci vyskytovali zriedka. V súčasnosti býva takmer pravidlom, že už v júni zaznamenávame prvú vlnu horúčav, napríklad vlani sa začala prvá vlna horúčav už v druhej júnovej dekáde.“Podľa Matejoviča by sa tento scenár mohol aj tento rok zopakovať a „tridsiatky“ by mohli opäť udrieť už v polovici júna.Momentálne ešte prechádza cez územie Slovenska rozpadávajúci sa studený front, ktorý sa prejavil najmä na západe – napríklad vo štvrtok 9. júna na bratislavskom letisku maximálna teplota vzduchu len tesne prekročila 20 stupňov Celzia, na Malom Javorníku nad Bratislavou bolo dokonca iba 15 °C, no v Poprade namerali 22,9 a v Košiciach 26,4 °C.V druhej polovici budúceho týždňa by však k nám mal začať prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. „V tejto chvíli je ešte otázne, ako dlho bude obdobie s tropickými dňami trvať a či budeme môcť hovoriť o vlne horúčav,“ doplnil Matejovič.Hoci sa predpovede počasia vzťahujú na obdobia niekoľkých dní, výhľadovo maximálne dvoch týždňov, dá sa už aspoň v hrubých obrysoch naznačiť, aký charakter by malo mať aj blížiace sa leto, teda obdobie od júna do augusta.„Podľa dlhodobých prognóz by tohtoročné leto malo skončiť v porovnaní s dlhodobým priemerom rokov 1901-2000 ako teplotne silne nadnormálne, pričom teplotne nadnormálny by mal byť aj jún. Pravdepodobne sa počas leta budú vyskytovať aj silné búrky sprevádzané prívalovými zrážkami a inými extrémnymi prejavmi počasia. Teplý vzduch môže totiž absorbovať aj viac vodnej pary, čo potom zvyšuje dynamiku všetkých atmosférických procesov. Ochladenia budú pravdepodobne len relatívne, pretože ak bude vzduch vlhký, bude na pocit dusno. Teda aj tohtoročné leto bude pokračovať v tradícii predchádzajúcich liet,“ vysvetlil klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 11. 6. 2022

Jasno až polooblačno. Výnimočne prehánky.

Minimálna teplota: 19° až 12°C

Maximálna teplota: 23° až 29°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 12. 6. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 21° až 15°C

Maximálna teplota: 22° až 29°C

SZ vietor do 3 m/s



PONDELOK 13. 6. 2022

Jasno až polojasno. V priebehu dňa od severozápadu pribúdanie oblačnosti a na severe a severozápade možnosť prehánok a búrok.

Minimálna teplota: 21° až 15°C

Maximálna teplota: 24° až 30°C

JV vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 14. 6. 2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 15° až 8 °C

Maximálna teplota: 20° až 26°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 15. 6. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 15° až 8 °C

Maximálna teplota: 22° až 27°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 16. 6. 2022

Jasno až polojasno. Popoludní ojedinele prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 16° až 9 °C

Maximálna teplota: 24° až 30 °C

J vietor 2 až 6 m/s



PIATOK 17. 6. 2022

Skoro jasno, búrky.

Minimálna teplota: 14° až 9 °C

Maximálna teplota: 25° až 31 °C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk