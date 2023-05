Slovensko bude pokračovať v modernizácií armády a pomoci Ukrajine, uviedol Sklenár

Modernizácia OS SR

18.5.2023 (SITA.sk) - Minister obrany Martin Sklenár bude v rámci rezortu pokračovať v modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR , v pomoci Ukrajine a jednou z priorít je aj dostatočné financovanie rezortu.Sklenár to uviedol na tlačovej besede po návšteve predsedu vlády Ľudovíta Ódora na rezorte obrany. Ako vysvetlil, modernizácia OS SR sa týka najmä pozemných síl a infraštruktúry.Podotkol, že v týchto oblastiach sa urobil v rezorte za ostatné obdobie veľký pokrok a chcú v ňom pokračovať. Predseda vlády uviedol, že na post ministra obrany nastúpil človek, ktorý zabezpečí kontinuitu záväzkov voči partnerom v NATO a v EÚ, zároveň sa postará o bezpečnosť Slovenska a podporu Ukrajiny.„So spojencami, predovšetkým so Spojenými štátmi, s Českom, Nemeckom, Švédskom, Fínskom a ďalšími krajinami intenzívne pracujeme na tom, aby OS SR mali lepšie schopnosti, lepšie spôsobilosti, aby boli modernejšie a lepšie pripravené na čokoľvek, čo by mohlo hroziť SR," vyhlásil Sklenár.Doplnil, že pomoc Ukrajine je niečo, čo sa absolútne dotýka bezpečnosti a obrany Slovenska.„SR zohráva významnú úlohu v podpore Ukrajiny. Okrem výcviku, ktorý sa u nás uskutočňuje v rámci európskej výcvikovej misie, tak budeme v reakcii na požiadavky ukrajinskej strany reagovať aj na možnosti vojenskej podpory, tak ako doteraz," dodal minister obrany.