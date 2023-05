Ukrajinská armáda postúpila pri Bachmute o stovky metrov. Čo na to Rusi?

18.5.2023 - Ukrajinské sily v priebehu stredy postupovali v okolí mesta Bachmut na východe krajiny, a to napriek tomu, že sa dostali pod silnú paľbu ruských jednotiek. Ako referuje spravodajský web CNN, tvrdí to hovorca ukrajinských ozbrojených síl Serhij Čerevatyj. „V priebehu bojov naše jednotky pokračujú v postupe na okrajoch, napriek tomu, že momentálne nemajú výhodu v počte ľudí, munícii a výstroji. Podarilo sa nám postúpiť od 150 do 1700 metrov,“ povedal Čerevatyj. CNN konštatuje, že správy z bojiska nedokáže overiť.Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin však tiež vyhlásil, že jeho bojovníci postúpili v rámci Bachmutu. Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v stredu povedala, že ukrajinskí vojaci oslobodili asi 20 kilometrov štvorcových územia na severných a južných predmestiach Bachmutu.Maľarová však priznala, že Rusko v Bachmute na niektorých miestach postupuje, pričom privádza na miesto výsadkárov a „ničí mesto delostrelectvom“.