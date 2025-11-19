|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
|Denník - Správy
19. novembra 2025
Slovensko bude pri žrebe baráže v 2. výkonnostnom koši
Slovensko bude súčasťou 2. koša, v semifinále sa teda stretne s jedným zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ktorí figurujú v 3. koši.
Futbalisti Švajčiarska, Škótska, Španielska, Rakúska i Belgicka v utorok skompletizovali dvanástku priamo postupujúcich európskych tímov na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. Na konečnú prvú priečku C-skupiny poslal Škótov po triumfe nad Dánskom (4:2) Kieran Tierney, ktorý strelil víťazný gól v nadstavenom čase druhého polčasu. Účasť v marcovej baráži si z „béčka“ napriek remíze so Švajčiarskom 1:1 zaistili Kosovčania, ktorí sú v hre o premiérovú účasť na veľkom podujatí.
Rozuzlenie B-skupiny bolo viac-menej jasné už pred utorkovými zápasmi, Kosovčania by totiž na predbehnutie Švajčiarov potrebovali vyhrať minimálne o šesť gólov. V Prištine otvoril skóre hosťujúci Ruben Vargas začiatkom druhého polčasu, za domácich vyrovnal štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času Florent Muslija. Osud utorkového duelu so Slovinskom nemusel trápiť Švédov, ktorí mali napriek poslednej priečke istú účasť v baráži na základe výsledkov v Lige národov 2024/2025. Napokon sa so skupinovou fázou kvalifikácie rozlúčili remízou 1:1.
Menej jednoznačná bola situácia v „céčku“, kde si v súboji o priamy postup zmerali sily Dánsko a Škótsko. Z víťazstva v Glasgowe i skupine sa tešili hráči z Britských ostrovov. Hneď v úvode ich poslal do vedenia Scott McTominay. V 57. minúte Dánom vrátila nádej premenená penalta Rasmusa Höjlunda, krátko na to ale prišlo vylúčenie dánskeho obrancu Rasmusa Kristensena. Početnú výhodu využil v 78. minúte Lawrence Shankland, no za hostí znovu vyrovnal Patrick Dorgu. Domácich napokon v tretej minúte nadstavenia poslal na šampionát Tierney a poistku ešte pridal Kenny McLean. Bielorusi uzavreli kvalifikáciu bezgólovou remízou s Gréckom.
E-skupinu napriek prvej strate bodov ovládli majstri Európy zo Španielska. Prvýkrát aj inkasovali, v Seville vyhrávali nad Tureckom po zásahu Daniho Olma zo 4. minúty, ale pred odchodom do šatní vyrovnal svojím premiérovým reprezentačným gólom Deniz Gül. V 54. minúte poslal Turkov do vedenia Salih Özcan, ale o necelých desať minút bolo opäť vyrovnané zásluhou Mikela Oyarzabala. Turecko na priamy postup potrebovalo vyhrať o sedem a viac gólov. Gruzínsko a Bulharsko už na vrchných dvoch pozíciách skončiť nemohli a z aspoň symbolického triumfu 2:1 sa na záver tešili Bulhari.
V „háčku“ Rakúšania remizovali s Bosnou a Hercegovinu 1:1 a vyhrali skupinu s 19 bodmi. Dlhý čas to však vyzeralo na priamy postup Bosniakov, ktorí viedli takmer celý duel po góle Harisa Tabakoviča. Zásadnú remízu zariadil v 78. minúte Michael Gregoritsch. Rumuni triumfovali nad San Marínom 7:1 a skončili tretí. Rovnako ako Švédi sa však mohli tešiť z účasti v baráži na základe LN.
V J-skupine mohli na piatkové zakopnutie v Kazachstane (1:1) zabudnúť Belgičania, ktorí zdolali posledné Lichtenštajnsko jednoznačne 7:0. Dvoma gólmi sa blysli Jeremy Doku a Charles De Ketelaere, po jednom zásahu pridali Hans Vanaken, Brandon Mechele a Alexis Saelemaekers. Belgicko vyhralo skupinu s 18 bodmi pred Walesom, ktorý v zápase o druhú pozíciu uspel nad Severným Macedónskom 7:1. Hetrikom sa na tom podieľal Harry Wilson. Balkánci napriek tretiemu miestu doplnili štvoricu postupujúcich do baráže vďaka LN. Zo „slovenskej“ A-skupiny si týmto spôsobom zaistili účasť v marcových súbojoch Severní Íri.
Víťazi dvanástich skupín si vybojovali priamy postup na MS, o zvyšné štyri európske miestenky zabojuje v baráži 16 tímov. Dvanásť z nich tvoria mužstvá z druhých priečok kvalifikačných skupín, štyri tímy majú miesta na základe hodnotenia v Lige národov 2025/2025. Tie budú pre potreby žrebu umiestnené do 4. výkonnostného koša, do prvých troch budú mužstvá z druhých pozícií rozdelené podľa umiestnenia v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Slovensko bude súčasťou 2. koša, v semifinále sa teda stretne s jedným zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ktorí figurujú v 3. koši. Zverenci trénera Francesca Calzonu budú mať ako nasadený tím výhodu domáceho prostredia. Žreb baráže sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra v Zürichu.
európska kvalifikácia MS 2026
B-skupina:
Švédsko - Slovinsko 1:1 (0:0)
Góly: 87. Lundgren - 65. Elšnik
Kosovo - Švajčiarsko 1:1 (0:0)
Góly: 74. Muslija - 47. Vargas
končená tabuľka:
1. Švajčiarsko 6 4 2 0 14:2 14*
2. Kosovo 6 3 1 1 6:5 11**
3. Slovinsko 6 0 4 1 3:8 4
4. Švédsko 6 0 2 4 4:12 2***
* postup na MS
** postup do baráže
*** postup do baráže na základe Ligy národov
C-skupina:
Škótsko - Dánsko 4:2 (1:0)
Góly: 3. McTominay, 78. Shankland, 90.+3 Tierney, 90.+9 McLean - 57. Höjlund (z 11 m), 82. Dorgu, ČK: 61. Kristensen (Dánsko) po 2. ŽK
Bielorusko - Grécko 0:0
konečná tabuľka:
1. Škótsko 6 4 1 1 13:7 13*
2. Dánsko 6 3 2 1 16:7 11**
3. Grécko 6 2 1 3 10:12 7
4. Bielorusko 6 0 2 4 4:17 2
* postup na MS
** postup do baráže
E-skupina:
Španielsko - Turecko 2:2 (1:1)
Góly: 4. Olmo, 62. Oyarzabal - 42. Gül, 54. Özcan
Bulharsko - Gruzínsko 2:1 (2:0)
Góly: 10. Rusev, 24. Krastev - 88. Lochoshvili
konečná tabuľka:
1. Španielsko 6 5 1 0 21:2 16*
2. Turecko 6 4 1 1 17:12 13**
3. Gruzínsko 6 1 0 5 7:15 3
4. Bulharsko 6 1 0 5 3:19 3
* postup na MS
** postup do baráže
H-skupina:
Rumunsko - San Maríno 7:1 (3:1)
Góly: 13. Rossi (vl.), 29. Baiaram, 42. Man, 57. Valentini (vl.), 76. Hagi, 82. Ratiu, 86. Munteanu (z 11 m) - 2. Giacopetti
Rakúsko - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Góly: 78. Gregoritsch - 12. Tabakovič
konečná tabuľka:
1. Rakúsko 8 6 1 1 22:4 19*
2. Bosna a Hercegovina 8 5 2 1 17:7 17**
3. Rumunsko 8 4 1 3 19:10 13***
4. Cyprus 8 2 2 4 11:11 8
5. San Maríno 8 0 0 8 2:39 0
* postup na MS
** postup do baráže
*** postup do baráže na základe Ligy národov
J-skupina:
Wales - Severné Macedónsko 7:1 (3:1)
Góly: 18., 75. a 81. Wilson (prvý a tretí z 11 m), 21. Brooks, 37. Johnson, 57. James, 88. Broadhead - 23. Miovski
Belgicko - Lichtenštajnsko 7:0 (3:0)
Góly: 34. a 41. Doku, 57. a 59. Charles De Ketelaere, 3. Vanaken, 52. Mechele, 55. Saelemaekers
konečná tabuľka:
1. Belgicko 8 5 3 0 29:7 18*
2. Wales 8 5 1 2 21:11 16**
3. Severné Macedónsko 8 3 4 1 13:10 13***
4. Kazachstan 8 2 2 4 9:13 8
5. Lichtenštajnsko 8 0 0 8 0:31 0
* postup na MS
** postup do baráže
*** postup do baráže na základe Ligy národov
prehľad postupujúcich z ostatných skupín
konečná tabuľka A-skupiny:
1. Nemecko 6 5 0 1 16:3 15*
2. SLOVENSKO 6 4 0 2 6:8 12**
3. Severné Írsko 6 3 0 3 7:6 9***
4. Luxembursko 6 0 0 6 1:13 0
* postup na MS
** postup do baráže
*** postup do baráže na základe Ligy národov
konečná tabuľka D-skupiny:
1. Francúzsko 6 5 1 0 16:4 16*
2. Ukrajina 6 3 1 2 10:11 10**
3. Island 6 2 1 3 13:11 7
4. Azerbajdžan 6 0 1 5 3:16 1
* postup na MS
** postup do baráže
konečná tabuľka F-skupiny:
1. Portugalsko 6 4 1 1 20:7 13*
2. Írsko 6 3 1 2 9:7 10**
3. Maďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. Arménsko 6 1 0 5 3:19 3
* postup na MS
** postup do baráže
konečná tabuľka G-skupiny:
1. Holandsko 8 6 2 0 27:4 20*
2. Poľsko 8 5 2 1 14:7 17**
3. Fínsko 8 3 1 4 8:14 10
4. Malta 8 1 2 5 4:19 5
5. Litva 8 0 3 5 6:15 3
* postup na MS
** postup do baráže
konečná tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 8 8 0 0 37:5 24*
2. Taliansko 8 6 0 2 21:12 18**
3. Izrael 8 4 0 4 19:20 12
4. Estónsko 8 1 1 6 8:21 4
5. Moldavsko 8 0 1 7 5:32 1
* postup na MS
** postup do baráže
konečná tabuľka K-skupiny:
1. Anglicko 8 8 0 0 22:0 24*
2. Albánsko 8 4 2 2 7:5 14**
3. Srbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. Lotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. Andorra 8 0 1 7 3:16 1
* postup na MS
** postup do baráže
konečná tabuľka L-skupiny:
1. Chorvátsko 8 7 1 0 26:4 22*
2. Česko 8 5 1 2 18:8 16**
3. Faerské Ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Čierna Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. Gibraltár 8 0 0 8 3:28 0
* postup na MS
** postup do baráže
výkonnostné koše pred žrebom baráže o postup:
Kôš 1: Taliansko, Dánsko, Turecko, Ukrajina
Kôš 2: Poľsko, Wales, Česko, SLOVENSKO
Kôš 3: Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo
Kôš 4: Rumunsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Severné Írsko
