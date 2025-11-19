|
19. novembra 2025
NHL: Dvorský strelil tretí gól, St. Louis však prehralo v Toronte 2:3 pp
Dvorský skóroval príklepom z pravého kruhu po krížnej prihrávke od Roberta Thomasa. Presadil sa v presilovke podobným spôsobom ako pri svojom premiérovom góle v profilige.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský strelil svoj tretí gól v zámorskej NHL. V nočnom zápase na ľade Toronta vyrovnal v 34. minúte v presilovke na 2:2, no jeho St. Louis nakoniec prehral 2:3 po predĺžení. Z výhry sa netešil ani Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Tampe Bay vysoko 1:5.
Dvorský skóroval príklepom z pravého kruhu po krížnej prihrávke od Roberta Thomasa. Presadil sa v presilovke podobným spôsobom ako pri svojom premiérovom góle v profilige. „Fowler prihral Thomasovi a ten to urobil perfektne. Poslal mi úžasnú prihrávku. Mal som takmer celú bránku odkrytú. Snažil som sa ju trafiť a som šťastný, že to padlo dnu,“ povedal 20-ročný útočník pre klubovú televíziu. Jeho gól opäť „nakopol“ hráčov St. Louis. „Myslím si, každý gól nabudí mužstvo. Mrzí ma, že sme nakoniec prehrali, lebo si myslím, že sme odohrali celkom solídny zápas. Nenávidím prehry. Musíme sa z chýb poučiť a pripraviť sa dobre na ďalší duel s Philadelphiou,“ dodal Dvorský, ktorý v zápase odohral 13:56 minúty a do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, tri strely na bránku, dva bodyčeky a jednu zblokovanú strelu. O výhre domácich rozhodol v 65. minúte William Nylander. Pre švédskeho útočníka to bol už 14. víťazný gól v predĺžení, čo je spoločne s Austonom Matthewsom a Matsom Sundinom najviac v klubovej histórii. V počte bodov v predĺžení (27) je Nylander spoločne so Sundinom druhý za Matthewsom (31). Maple Leafs ukončili sériu piatich prehier, naopak, pre Blues to bola tretia prehra za sebou. „Hrali sme s oveľa väčším nasadením, boli sme oveľa fyzickejší a to sú dobré veci. Potrebujeme však začať víťaziť," zdôraznil tréner „bluesmanov“ Jim Montgomery. Obranca Blues Justin Faulk odohral jubilejný 1000. zápas v kariére v NHL.
Nemec odohral pri prehre Devils na ľade Lightning 21:11 minút, rozdal dva bodyčeky a zablokoval tri strely. V domácom drese chýbal pre menšie zranenie v dolnej časti tela jeho krajan Erik Černák, ktorého stav posudzujú na dennej báze. O triumfe Tampy rozhodol hetrikom Jake Guentzel. Bol to pre neho ôsmy hetrik v profiligovej kariére. „Je vždy pekné, keď ste produktívny, a, samozrejme, som veľmi šťastný, že dokážem strieľať góly v tejto lige. Verím, že ich ešte príde veľa,“ poznamenal Guentzel. Obranca Darren Raddysh zaznamenal gól a dve asistencie, Nikita Kučerov gól a asistenciu a s 366 presnými zásahmi v NHL prekonal zápis Martina St. Louisa a osamostatnil sa na druhom mieste klubového poradia. Brankár Andrej Vasilevskij pomohol k triumfu „bleskov“ 31 úspešnými zákrokmi. O čestný úspech Devils sa postaral Nico Hischier. Do zostavy New Jersey sa vrátili obranca Dougie Hamilton a útočníci Connor Brown a Jevgenij Dadonov. Tampa, ktorej chýbal z osobných dôvodov hlavný tréner Jon Cooper, viedla už po prvej dvadsaťminútovke 2:0 a napokon ukončila „diablom“ ich päťzápasovú bodovú sériu. „Prvá tretina nás určite zabolela. Urobili sme niekoľko malých chýb, ktoré sa skončili gólmi v našej sieti. Proti takému tímu určite nechcete tak skoro prehrávať 0:2,“ povedal Hischier pre nhl.com. Šimon Nemec sa v závere zápasu postaral o spustenie šarvátky. Pri striedačke sotil do hviezdneho Kučerova a poslal ho na ľad, za čo mu rozhodcovia dali trest za nedovolené bránenie. Na slovenského zadáka sa okamžite vrhol útočník Tampy Curtis Douglas, prišli ho však brániť spoluhráči Jonas Siegenthaler a Paul Cotter. Nemec sa napokon ospravedlnil Kučerovovi.
Svoj druhý hetrik v kariére v NHL strelil aj Connor Bedard, jeho Chicago zdolalo Calgary 5:2 a natiahlo bodovú sériu na šesť duelov. Dvadsaťročný center nazbieral v uplynulých 11 stretnutiach až 22 bodov (11+11). „Bavíme sa hokejom. Je ešte skoro robiť nejaké hodnotenia, odohrali sme len 19 zápasov, ale určite zažívame veľa zábavy. V každom stretnutí sme odhodlaní zvíťaziť, bojujeme jeden za jedného, to veľa značí,“ podotkol Bedard, ktorý mal prvýkrát na drese „áčko“ pre asistenta kapitána. Stal sa po Alexovi DeBrincatovi, Jeremy Roenickovi a Bobbym Hullovi iba štvrtým hráčom v histórii Blackhawks, ktorý zaznamenal aspoň dva hetriky už pred dovŕšením 21 rokov. Za Flames, ktorí prehrali piaty zápas zo šiestich, nenastúpili zranení Slováci Samuel Honzek ani Martin Pospíšil.
Hetrikom sa zaskvel aj ďalší hviezdny mladík. Macklin Celebrini strelil všetky góly pri triumfe San Jose nad Utahom 3:2 po predĺžení. Svoj druhý hetrik v sezóne a tretí v profiligovej kariére skompletizoval v extračase gólom v presilovke, keď brankára Vítka Vaněčka prekonal spoza kruhov strelou zápästím nad vyrážačku. „Teší nás to, zvlášť preto, že sa nám v presilovke dosiaľ až tak nedarilo. Potrebujeme ju rozbehnúť. Teraz sme ju využili a to by nám malo ukázať cestu, ako v početnej výhode hrať,“ povedal Celebrini. Len druhýkrát v histórii NHL sa stalo, že v jeden večer vsietili hetrik dvaja hráči vo veku 20 či menej rokov. Bedard a Celebrini napodobnili zápis Jacka Hamiltona a Buda Poileho z roku 1944.
Dobrú formu potvrdili hráči NY Islanders, ktorí zvíťazili na ľade Dallasu 3:2 a ukončili domácim Stars päťzápasovú sériu výhier. Kyle Palmieri strelil víťazný gól v oslabení a pridal aj asistenciu. Islanders vyhrali piaty zápas z uplynulých šiestich. Oba góly Stars strelil Jason Roberton, pri oboch asistoval Tyler Seguin. Svoj prvý zápas v sezóne odohral kapitán Dallasu Jamie Benn, ktorý v septembri absolvoval operáciu po pľúcnom kolapse. Stars sa pôvodne tešili z vyrovnania 0,1 sekundy pred koncom riadneho hracieho času, keď v hre bez brankára rozvlnil sieť Wyatt Johnston, no videozáznam odhalil, že Robertson bránil brankárovi Davidovi Rittichovi v hre a gól tak neplatil.
Hráči Vegas bodovali v štvrtom zápase v rade, keď zdolali NY Rangers 3:2. Winnipeg si poradil s Columbusom 5:2 aj vďaka Markovi Scheifelemu, ktorý prihral na tri góly. Kyle Connor, Neal Pionk a Josh Morrissey si zapísali po góle a asistencii. Jets vyhrali tretí zápas z uplynulých štyroch. Detroit triumfoval nad Seattlom 4:2, víťazný gól strelil nováčik Emmitt Finnie v polovici druhej tretiny. V domácom drese skórovali aj dvojbodoví Lucas Raymond a Nate Danielson a do prázdnej bránky kapitán Red Wings Dylan Larkin, pre ktorého to bol 600. bod v kariére. Danielson si pripísal prvé body v NHL. Red Wings sa vďaka víťazstvu dostali na čelo Atlantickej divízie.
NHL - sumáre:
Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues pp 3:2 (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 6. McCabe, 30. Lorentz (Blais, Ekman-Larsson), 65. Nylander (Rielly, Tavares) - 2. Walker, 34. DVORSKÝ (Thomas, Fowler). Brankári: Woll - Binnington, strely na bránku: 29:29.
Detroit Red Wings - Seattle Kraken 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Góly: 22. Raymond (DeBrincat, Seider), 23. Danielson (Appleton, Sandin-Pellikka), 31. Finnie (Danielson, Copp), 60. Larkin (Raymond, DeBrincat) - 20. Eberle (Beniers, Tolvanen), 28. Evans (Tolvanen, Wright). Brankári: Talbot - Daccord, strely na bránku: 27:22.
Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 12. Guentzel, 20. Kučerov (Cirelli), 31. Guentzel (Raddysh, Bjorkstrand), 45. Raddysh (Point, Moser), 48. Guentzel (Kučerov, Raddysh) - 38. Hischier (Gricjuk, Bratt). Brankári: Vasilevskij - Markström, strely na bránku: 29:32.
Dallas Stars - New York Islanders 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 33. Robertson (Seguin, Heiskanen), 59. Robertson (Seguin, Rantanen) - 31. Ritchie (Duclair, Pulock), 44. Horvat (Palmieri, Heineman), 48. Palmieri. Brankári: Oettinger - Rittich, strely na bránku: 22:22.
Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 8. Lowry (Niederreiter, Pionk), 22. Morrissey (Scheifele, Connor), 36. Pionk (Nyquist, Niederreiter), 43. Connor (Scheifele, Morrissey), 47. Stanley (Scheifele, Schenn) - 19. Wood (Severson, Merzlikins), 45. Werenski (Sillinger, Coyle). Brankári: Comrie - Merzlikins, strely na bránku: 31:22.
Chicago Blackhawks - Calgary Flames 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly: 16. Donato (Crevier, Moore), 36. Bedard (Rinzel), 45. Bedard (Greene, Burakovsky), 54. Moore (Nazar), 60. Bedard - 40. Coronato (Kadri, Andersson), 44. Andersson (Backlund, Klapka). Brankári: Söderblom - Wolf, strely na bránku: 23:20.
Vegas Golden Knights - New York Rangers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 12. Bowman (Hertl, Marner), 24. Hutton (Dorofejev, Hertl), 48. Theodore (Hanifin, Sissons) - 29. Brodzinski (Cuylle), 58. Trocheck (Panarin, Miller). Brankári: Schmid - Šesťorkin, strely na bránku: 26:19.
San Jose Sharks - Utah Mammoth 3:2 pp (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 2. Celebrini (Smith, Kurashev), 6. Celebrini (Graf), 63. Celebrini (Eklund, Smith) - 50. Peterka (Crouse, Cooley), 58. Peterka (Schmidt). Brankári: Askarov - Vaněček, strely na bránku: 22:26.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:56 1 0 1 -2 3 0
Šimon Nemec (New Jersey) 21:11 0 0 0 0 3 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
