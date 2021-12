Slovensko budú na majstrovstvách Európy v hádzanej reprezentovať okrem hráčov aj dvaja rozhodcovia

Teoretická príprava beží online

V Košiciach zrejme nebudú

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Blížiace sa majstrovstvá Európy hádzanárov, ktoré od 13. do 30. januára 2022 budú hostiť Slovensko a Maďarsko, budú mať svoje zastúpenie aj medzi rozhodcami.Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH), Mário Rudinský a Boris Mandák tvoria rozhodcovskú dvojicu už viac ako dve dekády a spolu sa predstavili na viacerých vrcholných medzinárodných podujatiach najmä v plážovej hádzanej.Teraz sa dostali medzi osemnásť dvojíc z rovnakého počtu krajín, ktoré povedú dovedna 65 zápasov kontinentálneho šampionátu."Doteraz sme mali možnosť rozhodovať na mládežníckych šampionátoch. V plážovej hádzanej sme už dosiahli prakticky všetko, predstavili sme sa v nej aj na vrcholnej seniorskej úrovni, ale klasická hádzaná je naša priorita. Dostali sme dôveru a možnosť rozhodovať na vôbec najťažšom a najkvalitnejšom turnaji, aký v hádzanej existuje, takže to berieme ako náš zatiaľ najväčší úspech," prezradil Mário Rudinský v rozhovore pre web slovakhandball.sk.Informoval aj o príprave arbitrov na ME. "Naša teoretická príprava beží už dlhšie online, mali sme videokonferencie ohľadom pravidiel. Nezaháľame ani z fyzickej stránky, dokonca máme pridelených aj trénerov, ktorí nám posielajú plány, podľa ktorých sa musíme pripravovať štyrikrát týždenne. Sú v nich rôzne pohybové aktivity, behy, šprinty, cvičenia na koordináciu. Následne kontrolujú, ako ich plníme. Nezabúda sa ani na jedálny lístok. Dostali sme aj rozpis, čo by sme mali mať na tanieri, aby sme nejedli ťažké jedlá," poznamenal Rudinský.Všetci rozhodcovia šampionátu budú mať spoločnú prípravu v Budapešti od 9. januára. "Budeme mať spoločné tréningy, fyzické previerky a semináre ohľadom hádzanárskych pravidiel a trendu rozhodovania na šampionáte. Pôjde tam o to, aby sme sa všetci zladili a určité situácie sa všade posudzovali rovnako," pokračoval.Arbitri ešte nevedia, kde budú viesť zápasy. "Predpokladám, že nebudeme v Košiciach, keďže tam budú účinkovať slovenskí reprezentanti. Môžeme rozhodovať aj každý zápas v inej hale, čiže nemusíme pôsobiť len v jednom meste. Kam nás pošlú, tam pôjdeme," myslí si Rudinský.Slovenskí rozhodcovia sa na ME chcú zapísať čo najlepšie. "Uvedomujeme si, že sme sa ocitli medzi najlepšími arbitrami, ktorých sme donedávna sledovali len v televízii. Chceme si urobiť dobré meno a dobre reprezentovať Slovensko. Keby som si mohol vybrať, tak by som rád viedol duel Maďarska. A to pre atmosféru na jeho zápasoch. Domáca reprezentácia bude mať každý jeden duel vypredaný, a tak nielen hrať, ale i rozhodovať pred 20-tisícovou kulisou bude neskutočný zážitok," dodal Rudinský.