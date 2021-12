Barca má desať hráčov nakazených koronavírusom, Dest a Vinícius Júnior z Realu sa v Miami fotili s hráčmi NBA

Všetci sú v izolácii

Výlet do Miami

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona hlási už desať hráčov nakazených ochorením COVID-19 a v ohrození začína byť návrat Kataláncov do ligového diania po krátkej zimnej prestávke.Zverenci trénera Xaviho Hernandéza by už v nedeľu 2. januára 2022 mali nastúpiť v La Lige na pôde tímu RCD Mallorca.Už skôr pozitívny test na koronavírus mali Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Gavi, Jordi Alba, Alejandro Balde, Clement Lenglet a Dani Alves, najnovšie sa k nim pridali Sergino Dest, Philippe Coutinho a Abde Ezzalzouli.Vedenie klubu informovalo, že všetci sa nachádzajú v izolácii a cítia sa dobre. FC Barcelona má v aktuálnej sezóne problémy aj so zraneniami a v tabuľke La Ligy mu patrí až siedma priečka.Líder najvyššej španielskej futbalovej súťaže Real Madrid pred víkendom ohlásil štyroch svojich hráčov s ochorením COVID-19, diagnostikovali ho Viníciusovi Juniorovi, Thibautovi Courtoisovi, Federicovi Valverdemu a Eduardovi Camavingovi. Real by sa mal v nedeľu predstaviť na pôde Getafe.Zaujímavosťou je, že konkurenti v La Lige - Sergino Dest a Vinícius Júnior - využili ligovú prestávku na výlet do USA, kde v Miami navštívili duel basketbalovej NBA a odfotili sa tam s Jimmym Butlerom či Tylerom Herrom.A zámorská profiliga musela v stredu odložiť zápas Miami v San Antoniu, keďže Heat vinou zranení aj koronavírusu nemajú dostatok hráčov.Koronavírusu sa nevyhol ani úradujúci španielsky majster Atlético Madrid. Pred nedeľňajším domácim súbojom proti Vallecanu ho potvrdili u trénera Diega Simeoneho, ofenzívnych opôr Antoina Griezmanna, Joaa Félixa, stredopoliara Héctora Herreru aj kapitána Kokeho.