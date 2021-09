Slovensko by malo myslieť aj na tých, ktorí si chlieb nemôžu dovoliť, zdôraznil pápež František

Reštart po pandémii koronavírusu

Spravodlivo rozlámaný chlieb

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František zdôraznil, že prišiel ako pútnik do malej krajiny s hlbokými koreňmi v srdci Európy, ktorá bola miestom vzájomného pôsobenia východného a západného kresťanstva. Pápež to uviedol počas svojho príhovoru pred členmi politického a spoločenského života v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave.„Pred 28 rokmi svet obdivoval vznik dvoch samostatných krajín bez jediného konfliktu. Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby sa stalo miestom pokoja v srdci Európy. Práve aj modrá farba na vašej vlajke symbolizuje bratstvo medzi slovanskými národmi,“ zdôraznil František.Pápež upozornil na to, že Európu čaká reštart po pandémii koronavírusu , ktorá ovládla celý svet. Dodal, že k obnove prispieva aj Európska únia so svojím plánom obnovy.Pápež ale vystríhal pred nebezpečenstvom pokušenia k rýchlemu zisku, ktorý rozdeľuje a nespája. „Nech je táto krajina miestom demokracie a pokoja," uviedol.„Drahí priatelia, nech z vašich sŕdc nevymizne povolanie k bratstvu, nech ďalej trvá vaša autentická pohostinnosť, ktorá vás charakterizuje. Pomôžem si chlebom a soľou, ktorým ste ma vítali. Ide o jednoduché dary, ktoré sú inšpirované evanjeliom. Chlieb sa nemá hromadiť, ale deliť sa s ním,“ zdôraznil pápež s tým, že Slovensko by malo myslieť aj na tých, ktorí si ho nemôžu dovoliť.„Spravodlivo rozlámaný chlieb je aj symbolom spravodlivosti. Soľ je zas niečo, čo dodáva chuť solidarity. Keďže soľ dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde svoju chuť vtedy, keď sa rozdá pre druhých,“ zdôraznila hlava katolíckej cirkvi starostlivosť o slabších a chudobných.Pápež na záver príhovoru požehnal Slovensku a poďakoval za prijatie. „Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Prijmime túto krízu na prehodnotenie nášho životného štýlu. Vyhrňme si rukávy a prebudujme našu spoločnosť. Robte to s pohľadom nahor, ako keď sa pozeráte na vaše krásne Tatry,“ uzavrel pápež František.