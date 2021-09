Trnka je opäť pred súdom, na procese prehrávajú nahrávky s Kočnerom

aktualizované 13. septembra 10:44



Dobroslav Trnka je obžalovaný pre zločin



Dobroslav Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru.Dobroslav Trnka podľa obžaloby nahrávku ukrýval namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Tým si ako verejný činiteľ, konkrétne generálny prokurátor a neskôr prokurátor, nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) -V rámci súdneho procesu s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom , ktorého stíhajú pre zatajovanie nahrávky známej ako Gorila v pondelok na Okresnom súde Bratislava I prehrávajú nahrávky s viacnásobne stíhaným podnikateľom Marianom Kočnerom. V nahrávke, kde komunikuje s kamarátom Dobroslava Trnku Lorantom Kósom sa ho Kočner pýta na „vzorky od Dobroša", ktoré údajne chceli „zobchodovať so Slávom".Touto prezývkou zvykol označovať finančníka Jaroslava Haščáka . „Nechcem mať v tomto namočený nos, nechcem sa ráno nezobudiť," povedal Kočner Kósovi s tým, že potrebuje dokázať, že on, ako aj Dobroslav Trnka s celou vecou nemá nič spoločné.Zároveň Marian Kočner skonštatoval, že „Sláva" už celá vec nezaujíma, mohla by však poškodiť „kandidáta na prezidenta a premiéra". „Aj keď nebude prezidentom, premiérom bude ešte dva roky," povedal Marian Kočner. Doplnil, že „je to zlá doba na obchodovanie s týmto", keďže on aj Kósa sú „v centre záujmov orgánov tohto štátu".Na súde tiež odznela nahrávka z roku 2014, ktorá bola v roku 2019 medializovaná. Marian Kočner na nej kritizuje priamo Dobroslava Trnku pre pokus vydierať Haščáka Gorilou. „Prečo ste išli vydierať toho Haščáka?," opýtal sa Marian Kočner.Zároveň uviedol, že Haščák je jeho kamarát a Dobroslavovi Trnkovi pripomenul, že aj on zložil peniaze, konkrétne milión eur v rámci snáh, aby bol Dobroslav Trnka znovuzvolený za generálneho prokurátora.Zároveň Marian Kočner povedal, že Haščák je presvedčený, že on Dobroslava Trnka kryl, za čo mu strhol milión eur zo spoločného projektu. „Ten človek ma odpísal," vyhlásil Marian Kočner.Zároveň povedal Dobroslavovi Trnkovi, že skončí zle a zle skončí aj jeho syn. „Zabijú ťa," povedal. „Ja viem, že ma zabijú, ja som mŕtvy," odpovedal Dobroslav Trnka.Trnkov advokát Martin Krakovský označil nahrávku ešte pred prehratím za nezákonný dôkaz, keďže bola vyhotovená bez súhlasu nahrávaných. „Máme za to, že nahrávka bola vyhotovená nezákonným spôsobom a nemôže byť použitá ako dôkaz v trestnom konaní," zdôraznil.