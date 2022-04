Slovensko by malo uzavrieť s Albánskom zmluvu o zamedzení dvojitému zdaneniu, navrhuje ministerstvo financií

Upravuje aj boj proti únikom

Zmluva má prednosť pred zákonmi

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Daňovníci Slovenska a Albánska by nemali podliehať dvojitému zdaneniu pri platení dane z príjmov.Predpokladá to návrh zmluvy medzi Slovenskom a Albánskom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorý predložil rezort financií do pripomienkového konania.Ako upozornilo ministerstvo, ak by Slovensko takúto zmluvu s Albánskom nepodpísalo, príjmy by sa v oboch štátoch zdaňovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov, čo často vedie k dvojitému zdaneniu.Zmluva upravuje aj boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, výmenu informácií, nediskrimináciu osôb a riešenie sporov vyplývajúcich z interpretácie a uplatňovania zmluvy. Zohľadňuje osobitosti a špecifiká daňových systémov Slovenska a Albánska.Ide o medzinárodnú hospodársku zmluvu všeobecnej povahy, ktorá má charakter prezidentskej zmluvy a podľa Ústavy SR má prednosť pred zákonmi.S návrhom zmluvy preto musí vysloviť súhlas aj Národná rada SR a následne ju musí ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová