Štátny tajomník Klus bude naďalej pripomínať, že Ukrajina potrebuje všestrannú pomoc a podporu

Stretnutie s desiatkami diplomatov

Situácia na hranici je stabilizovaná

Témou boli aj dezinformácie

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SaS ) plánuje naďalej pripomínať svetu, že Ukrajina práve teraz potrebuje všestrannú pomoc a podporu. Zdôvodnil to tým, že zničené domy sa dajú prestavať, ale ľudské životy nie.Zároveň pripomenul, že Ukrajina bojuje viac ako sedem týždňov nielen za svoju slobodu, ale aj za univerzálne hodnoty demokracie, nezávislosti a vlády práva.Klus to vyhlásil 13. apríla, počas stretnutia s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj ďalšími predstaviteľmi nerezidentného diplomatickému zboru akreditovaného pre SR či zástupcami viacerých medzinárodných organizácií.Komunikačný odbor MZVEZ SR priblížil, že na stretnutí, ktorého hlavnou témou bolo zdieľanie informácií o vojne na Ukrajine s dôrazom na doterajšiu reakciu Slovenska a pozície vlády SR, sa zúčastnilo viac ako sedemdesiat diplomatov z rôznych krajín sveta.Tajomník na stretnutí vyzdvihol tiež záujem diplomatov akreditovaných v SR, pretože podľa neho dokazuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine, paradoxne, zvýšila frekvenciu návštev aj intenzitu vzájomných kontaktov partnerských štátov, ktoré v prvom rade zdieľajú hodnoty mieru.Klus počas stretnutia informoval členov diplomatického zboru o aktuálnom stave utečeneckej krízy na Slovensku v dôsledku vojny v Ukrajine, ale tiež o distribúcii humanitárnej pomoci.Od vypuknutia vojny na Ukrajine prišlo na Slovensko viac ako 320-tisíc utečencov zo 148 krajín sveta, pričom viac ako pätina z nich požiadala na Slovensku o štatút dočasnej ochrany. Absolútnu väčšinu z nich pritom tvoria občania Ukrajiny.Situácia na vonkajšej schengenskej hranici na slovenskom území je podľa Klusa zatiaľ stabilizovaná.Tajomník tiež vyslal jasný politický odkaz prítomným zástupcom štátov, že politické deklarácie Slovenska v súvislosti s podporou Ukrajiny idú ruka v ruke s konkrétnymi krokmi, či už doma alebo na úrovni Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Poukázal na to, že predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) pri návšteve Kyjeva 8. apríla nielenže opätovne odsúdil agresiu Putinovho režimu, ale aj podporil európsku budúcnosti Ukrajiny a potvrdil poskytnutie konkrétnej vojenskej pomoci.Komunikačný odbor doplnil, že jednou z tém diskusie štátneho tajomníka MZVEZ SR a ďalších predstaviteľov rezortu diplomacie s prítomnými titulármi bola aj informačná vojna a šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach.O tejto téme Klus pravidelne rokuje aj s európskymi partnermi aj na úrovni Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC).„Poukázal som na to, že jedným z najjednoduchších a najefektívnejších riešení by bolo, keby sociálne médiá identifikovali svojich problémových používateľov, vďaka čomu by sme ľahšie identifikovali škodlivé aktivity a nebezpečných aktérov. Malo by platiť pravidlo, že čo je zakázané off-line, musí byť zakázané aj on-line, teda na internete. Zároveň som vyzval na zdieľanie skúseností aj v takých citlivých oblastiach, ako je blokovanie propagandistických či konšpiračných webov,“ objasnil tajomník.Jeho výzva sa stretla s porozumením, napríklad od kolegov z Austrálie, ktorí v tejto súvislosti na okraj podujatia ponúkli detailnejšie pohľady na efektívnosť ich postupov a riešenia, ktoré by sa mohli stať inšpiráciou aj pre Slovensko.