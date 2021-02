Slovensko by malo voči Rusku zastávať kritický postoj, podľa Štefančíka treba konať spoločne so štátmi EÚ

Na prahu ďalšej studenej vojny

Poslali ho do väzenia

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika by mala voči Rusku zastávať kritický postoj. Ak existuje vážne podozrenie, že na vraždách či na pokusoch o vraždy voči vláde kriticky zameraných osôb participujú zložky štátnej moci, iný ako kritický postoj nemôže byť na mieste. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.„Keďže je Slovensko súčasťou Európskej únie, mali by sme postupovať spoločne s inými členskými štátmi. Tu ale vidieť pri niektorých štátoch schizofrenický prístup. Pozrime sa len na Nemecko,“ priblížil Štefančík.V tejto súvislosti dodal, že na jednej strane kancelárka Angela Merkelová kritizuje ruský režim, na strane druhej Nemci stále tolerujú výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Ak by podľa politológa svoju kritiku k Rusku mysleli vážne, jeho výstavbu by dávno zastavili. V Nemecku voči tomuto plynovodu zaznieva čoraz viac kritických hlasov. „A tam si, na rozdiel od Ruska, mienku verejnosti všímajú,“ spresnil.V Rusku síce veľa ľudí protestuje v uliciach, na druhej strane si ale súčasný prezident a bývalý predseda vlády Vladimir Putin pestuje silný kult osobnosti. Podľa politológa veľa ľudí si v Rusku ani nevie predstaviť, že by mohol krajinu viesť niekto iný ako on. Propaganda je tam súčasťou každodenného života.„Keďže nemožno vylúčiť tézu, že výsledok volieb si režim upraví po svojom, aktivity opozície sú momentálne odsúdené na neúspech,“ upozornil politológ.Zároveň sa domnieva, že keďže západný svet bude Rusko izolovať, to sa primkne ešte viac k Číne. Spolu s Čínou dokážu Rusi vyvažovať dominanciu USA v medzinárodnom poriadku.„Studená vojna sa časom pretransformovala do studeného mieru a týmto sa teplota tohto zvláštneho obdobia medzinárodných vzťahov ešte viac zníži pod bod mrazu. Nemožno vylúčiť, že opäť stojíme na prahu ďalšej studenej vojny,“ dodal Štefančík.Moskovský súd v utorok 2. februára zmenil opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému podmienečný trest, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia. Známy kritik Kremľa dostal tri a pol roka odňatia slobody, keďže už ale rok strávil v domácom väzení, jeho pobyt za mrežami o tento čas skrátia. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina , zadržali v nedeľu 17. januára po jeho návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok.Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.