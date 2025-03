Slovensko čelí rozkladu právneho štátu, vláda podľa siete Liberties zasahuje do občianskej spoločnosti

Zhoršili sa štyri zo šiestich hodnotených parametrov

Ficove kroky ich znepokojujú





The Civil Liberties Union for Europe (Únia občianskych slobôd pre Európu), skrátene Liberties, je sieť spájajúca 20 členských a 17 partnerských organizácii z celej EÚ. Liberties vedie kampane o otázkach ľudských práv, digitálnych práv, venuje sa problémom právneho štátu, slobody médií, ochrany súkromia, cielenej reklamy na internete alebo umelej inteligencie.



Správu o právnom štáte (Rule Of Law Report) zverejňuje sieť Liberties od roku 2019. Okrem súhrnu správ za jednotlivé krajiny EÚ, ktoré vypracovali členské a partnerské organizácie Liberties, obsahuje správa aj prehľad všeobecných trendov v oblasti právneho štátu v EÚ. Liberties Rule Of Law Report používa Európska Komisia ako jeden z podkladov pre vypracovanie svojej každoročnej hodnotiacej správy o právnom štáte.





17.3.2025 (SITA.sk) - Slovensko patrí podľa siete občianskych organizácií Liberties medzi krajiny, ktorých vlády systematicky rozkladajú demokraciu a právny štát. Upozornila na to organizácia Via Iuris s odvolaním sa na správu o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie vypracovanou združením Liberties.Správa podľa Via Iuris podrobne opisuje oslabovanie kľúčových inštitúcií, eróziu bŕzd a protiváh a zvyšujúce sa obmedzenia základných práv a slobôd na Slovensku.Via Iuris pripomína, že Liberties Rule Of Law Report je správa o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie, ktorá slúži ako jeden z podkladov pre Európsku komisiu a jej hodnotiacu správu o právnom štáte. Zo šiestich hodnotených parametrov vývoja demokracie a právneho štátu sa v roku 2024 na Slovensku zhoršili až štyri z nich, konkrétne boj proti korupcii sloboda médií , systém bŕzd a protiváh a aj prostredie pre občiansku spoločnosť.Justícia a ľudské práva podľa správy zasa oproti minulým rokom stagnovali. „V roku 2024 sme na Slovensku zažili frontálny útok na základné piliere právneho štátu a demokracie. Vláda Roberta Fica novelou Trestného zákona oslabila boj proti korupcii, doteraz nevídaným spôsobom obchádzala štandardné procesy prijímania zákonov, vládni politici opakovane útočili na sudcov aj profesionálne médiá a systematicky sa snažili potláčať práva ľudí. Nemôžeme sa preto čudovať, že v hodnotení právneho štátu sme na rovnakej úrovni ako Maďarsko,“ uviedla výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková Správa o stave právneho štátu si podľa nej všíma kroky vlády Roberta Fica, ktoré viedli k zásadnému rozkladu boja proti korupcii. „Či už to bolo zníženie trestov a premlčacích lehôt pri ekonomickej trestnej činnosti, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry alebo aj neštandardné prepustenie odsúdeného Dušana Kováčika , pri ktorom zasiahol minister spravodlivosti do rozhodnutia nezávislých súdov,“ zdôraznila Batková.Liberties vo svojej správe podľa Via Iuris upozorňuje na ovládnutie verejnoprávnych médií vládou Roberta Fica aj na neštandardný proces rušenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). „Oba kroky predstavujú ohrozenie nezávislosti verejnoprávnych vysielateľov, čo má zásadný dopad na stav demokracie na Slovensku. Správa priamo odporúča vláde, aby prijala legislatívny návrh na boj proti dezinformáciám a hybridným hrozbám, ktoré sa šíria najmä prostredníctvom alternatívnych médií,“ povedala Batková.Správa podľa Via Iuris tiež poukazuje na obmedzenie práva na zhromažďovanie v okolí vládnych budov, zavedenie poplatku za informácie od štátu alebo snahu zaviesť inštitút „limitovanej informácie“, pomocou ktorého je možné utajiť takmer čokoľvek.„Slovenská vláda sa snaží bojovať proti občianskej spoločnosti nielen návrhmi zákonov o „označovaní organizácií“, „regulácii lobingu organizácií“ či snahou zrušiť asignačný mechanizmus pre poskytovanie dvoch percent z daní. Ešte väčším problémom pre demokraciu však je, že vládni politici sú lídrami nepretržitej očierňovacej kampane, ktorou z pozície moci útočia voči mimovládnym organizáciám na Slovensku,“ zhodnotila správa Liberties.