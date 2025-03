Vozidlo začalo po náraze horieť, tragickú dopravnú nehodu v Myjave neprežil 84-ročný vodič – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.3.2025 (SITA.sk) - Na následky zranení po dopravnej nehode na ceste II/499 v meste Myjava zomrel v pondelok ráno 84-ročný vodič osobného motorového vozidla Hyundai. Podľa doterajších informácií polície išiel v smere od obce Vrbovce do okresného mesta. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde narazil do vozidla Volkswagen Transporter. Následne začalo vozidlo Hyundai horieť."Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Napriek ich snahe 84 - ročný vodič pri prevoze do nemocnice zraneniam podľahol," informovala o tragickej dopravnej nehode hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Petra Klenková. Ako ďalej dodala, nariadená bola súdnolekárska pitva, pri ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok.Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na miesto tragickej nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.