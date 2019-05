Slovensko-česko-poľské Trojmedzie sa rozvíja najmä vďaka eurofondom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Čierne 25. mája (TASR) – Infraštruktúru a turizmus na slovensko-česko-poľskom Trojmedzí pomáha rozvíjať aj podpora z eurofondov. Podľa bývalého starostu českej Hrčavy a v súčasnosti poslanca obecného zastupiteľstva v kysuckej obci Čierne Petra Staňa si to ľudia uvedomujú najmä pri prekračovaní hraníc.podotkol Staňo.Voľby do Európskeho parlamentu, pokiaľ sú na kandidátke správni ľudia, môžu podľa neho do budúcna priniesť zmenu.povedal Staňo.Volebné popoludnie trávil v Hrčave na Trojmedzí na oslave čerstvého päťdesiatnika Petra Palicu z Čierneho.vysvetlil bývalý hrčavský starosta.doplnil Palica.